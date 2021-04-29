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Giriş Tarihi: 29.04.2021 16:32Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 16:34
Instagram'dan para kazanma konusunda önemli adım! Kullanıma sunulan o özellik...
Sosyal medya platformları temel işlevleri dışında insanlar için kazanç kapısı haline geldi. Birçok insan içerikler üreterek, markalarla ortaklaşa iş birlikleri yaparak kazanç elde etmeye çalışıyor. Instagram geçtiğimiz sene kullanıcıların gelir elde etmesi için rozet sistemini hayata geçirmişti. Şimdi bu özellikle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...