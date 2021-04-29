Instagram'dan para kazanma konusunda önemli adım! Kullanıma sunulan o özellik...

Geçtiğimiz sene çeşitli kaynaklar tarafından Instagram hakkında birçok iddia ileri sürülmüştü. Bu iddiaların bazıları gerçek oldu. Son olarak Instagram hikayeleri ve canlı yayınlarda olan iki yenilik ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde daha fazlasını göreceğiz gibi görünüyor.