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Giriş Tarihi: 29.04.2021 16:32 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 16:34

'dan para kazanma konusunda önemli adım! Kullanıma sunulan o özellik...

medya platformları temel işlevleri dışında insanlar için kazanç kapısı haline geldi. Birçok insan içerikler üreterek, markalarla ortaklaşa iş birlikleri yaparak kazanç elde etmeye çalışıyor. geçtiğimiz sene kullanıcıların gelir elde etmesi için rozet sistemini hayata geçirmişti. Şimdi bu özellikle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Instagram'dan para kazanma konusunda önemli adım! Kullanıma sunulan o özellik...

Geçtiğimiz sene çeşitli kaynaklar tarafından hakkında birçok iddia ileri sürülmüştü. Bu iddiaların bazıları gerçek oldu. Son olarak Instagram hikayeleri ve canlı yayınlarda olan iki yenilik ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde daha fazlasını göreceğiz gibi görünüyor.

Instagram'dan para kazanma konusunda önemli adım! Kullanıma sunulan o özellik...

Şimdi ise başka bir gelişmeden söz edelim. 'da kullanıcıların gelir elde etmesi için rozet sistemi var. En basit haliyle anlatmak gerekirse canlı yayını izleyenler rozet satın alarak yayıncıya destek olabiliyor.

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Instagram'dan para kazanma konusunda önemli adım! Kullanıma sunulan o özellik...

İlk etapta aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede, 50 bini aşkın içerik üreticisinin kullanımına sunulan 'Canlı Yayında Rozetler' özelliği son günlerde genişletilerek daha fazla kullanıcıya ulaşmaya başladı.

Instagram'dan para kazanma konusunda önemli adım! Kullanıma sunulan o özellik...

Kullanıcılar rozet satın aldıklarında isimlerinin yanında bunu belirten bir simge çıkıyor. Bu sayede yayıncının rozet satın alan kişileri ve onların mesajlarını daha kolay görmesi sağlanıyor.

Instagram'dan para kazanma konusunda önemli adım! Kullanıma sunulan o özellik...

'Canlı Yayında Rozetler' özelliği için tarafından belirlenen net bir kriter bulunmuyor. Ancak yüksek takipçi kitlesine sahip olan kullanıcılara öncelik tanınıyor.

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