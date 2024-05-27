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İntegral müfredattan kalktı mı, bu sene işlenecek mi? YKS 2024’te integral olacak mı? İşte yeni müfredat ve ayrıntıları
Giriş Tarihi: 27.05.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
16:41
İntegral müfredattan kalktı mı, bu sene işlenecek mi? YKS 2024’te integral olacak mı? İşte yeni müfredat ve ayrıntıları
Son dakika yeni müfredat Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından onaylandı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden geçen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" resmen kabul edildi. Yeni müfredatın kabul edilmesinin ardından "integral müfredattan kalktı mı? sorusu araştırılmaya başladı. Öğrenciler, İntegral müfredattan kalktı mı? YKS 2024'te integral olacak mı? İşte yeni müfredat ve ayrıntıları