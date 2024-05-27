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Haberler Yaşam İntegral müfredattan kalktı mı, bu sene işlenecek mi? YKS 2024’te integral olacak mı? İşte yeni müfredat ve ayrıntıları
Giriş Tarihi: 27.05.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 16:41

İntegral müfredattan kalktı mı, bu sene işlenecek mi? YKS 2024’te integral olacak mı? İşte yeni müfredat ve ayrıntıları

Son dakika yeni müfredat Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından onaylandı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden geçen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" resmen kabul edildi. Yeni müfredatın kabul edilmesinin ardından "integral müfredattan kalktı mı? sorusu araştırılmaya başladı. Öğrenciler, İntegral müfredattan kalktı mı? YKS 2024'te integral olacak mı? İşte yeni müfredat ve ayrıntıları

İntegral müfredattan kalktı mı, bu sene işlenecek mi? YKS 2024’te integral olacak mı? İşte yeni müfredat ve ayrıntıları

Yeni Müfredat onaylandı. Yeni müfredatın onaylanmasının arından müfredatın içeriği merak edilmeye başladı. Özellik integral müfredattan kalktı mı? sorusu en dikkat çeken konulardan birisi oluyor. Peki integral müfredattan kalktı mı?

İntegral müfredattan kalktı mı, bu sene işlenecek mi? YKS 2024’te integral olacak mı? İşte yeni müfredat ve ayrıntıları

YENİ MÜFREDAT NE ZAMAN UYGULANACAK?
Yeni müfredat, gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

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İntegral müfredattan kalktı mı, bu sene işlenecek mi? YKS 2024’te integral olacak mı? İşte yeni müfredat ve ayrıntıları

İNTEGRAL KALKTI MI?
MEB tarafından yayınlanan taslakta ortaöğretim matematik ders programı kapsamında 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldığı, 12. sınıf matematik programında limit ve türev kavramlarının daha kapsamlı şekilde ele alındığı görüldü.

İntegral müfredattan kalktı mı, bu sene işlenecek mi? YKS 2024’te integral olacak mı? İşte yeni müfredat ve ayrıntıları

TÜREV VE LİMİT MÜFREDATTA VAR MI?
MEB'in yeni matematik müfredatında şu ifadelere yer verildi,
"Değişimleri fonksiyonlar aracılığıyla incelemenin en etkili matematiksel yöntem ve araçlarını oluşturan limit ve türev kavramları ile bu kavramların uygulamalarına 12. sınıfta Değişimin Matematiği teması altında yer verilmiştir. Programda hâlihazırda oldukça sınırlı ve işlem odaklı şekilde sunulan integral kavramına yer verilmemiş, limit ve türev kavramları daha kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Limitin türevin temelini oluşturmasının yanı sıra bir fonksiyonun belirli bir nokta civarındaki veya sonsuzdaki davranışını inceleme aracı olması boyutuna da yer verilmiştir. Türevde ise mevcut içeriklere ek olarak değişimleri anlamlandırmakta ve türevin uygulamalarında önemli bir rolü olduğu düşünülen diferansiyel kavramına, ortalama değer teoremi ve Rolle teoremine yer verilmiştir. Türevle ilgili yorum ve çıkarımlara problem çözme odaklı bir yaklaşımla yer verilmiştir."

İntegral müfredattan kalktı mı, bu sene işlenecek mi? YKS 2024’te integral olacak mı? İşte yeni müfredat ve ayrıntıları

YKS 2024'TE İNTEGRAL SORULARI OLACAK MI?
Yeni müfredat, gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

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