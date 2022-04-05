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İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!
Giriş Tarihi: 05.04.2022 10:10
Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
10:10
İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!
İnternet dünyası, sosyal paylaşım sitesi Reddit'in 2017 yılının ardından 1 Nisan'da yeniden başlattığı r/place etkinliğini konuşuyor. r/place, kullanıcıların her 5 dakikada bir 16 renk seçeneğinden birini kullanarak, dijital tuval alanına, tek bir piksel boyutunda boyama yaptığı ve çeşitli görsel figürler oluşturmaya çalıştığı bir çevrimiçi alan olarak özetlenebilir. Etkinliğin internet dünyası için heyecan yaratması ve yankı uyandırması ise görsel üretmek için aynı anda binlerce kişiye ihtiyaç duymasından kaynaklanıyor. r/place için 'basit bir piksel savaşı mı, yoksa yeni bir sosyal deney mi? yorumları da tam da burada başlıyor!