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Haberler Yaşam İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!
Giriş Tarihi: 05.04.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 10:10

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

İnternet dünyası, sosyal paylaşım sitesi Reddit'in 2017 yılının ardından 1 Nisan'da yeniden başlattığı r/place etkinliğini konuşuyor. r/place, kullanıcıların her 5 dakikada bir 16 renk seçeneğinden birini kullanarak, dijital tuval alanına, tek bir piksel boyutunda boyama yaptığı ve çeşitli görsel figürler oluşturmaya çalıştığı bir çevrimiçi alan olarak özetlenebilir. Etkinliğin internet dünyası için heyecan yaratması ve yankı uyandırması ise görsel üretmek için aynı anda binlerce kişiye ihtiyaç duymasından kaynaklanıyor. r/place için 'basit bir piksel savaşı mı, yoksa yeni bir sosyal deney mi? yorumları da tam da burada başlıyor!

ORKUN ENVER GÖZÜBÜYÜK
İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

Bu sabaha karşı sona eren r/place etkinliğine dünyanın birçok ülkesinden milyonlarca kullanıcı katıldı. Genel olarak, Twitch ve Discord üzerinden (kanal yayıncıları önderliğinde) birlikte harekete geçen topluluklar r/place'te dijital tuvale vermek istedikleri mesajı resmetmeye çalıştı.

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

r/place'teki Türk kullanıcıları da tuval alanına resmettikleri, Türk Bayrağı, Atatürk, Ayasofya, İstanbul, Anıtkabir, Barış Manço, Osman Hamdi Bey'in ünlü Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu, çay bardağı, Bayraktar TB-2 gibi çizimler ile öne çıktılar.

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İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

Tuval alanı sınırlı olduğu için gruplar çizimlerini yaratabilmek için çoğu zaman belirli alanlarda birbirlerinin figürlerinin üzerinde boyama yaparak, çizim bölgesini ele geçirmeye veya sabote etmeye de çalıştı.

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

PİKSEL SAVAŞLARI İÇİN İTTİFAK!

Dijital sanat eserleri olarak da tanımlanan r/place görsellerini yaratabilmek için internet toplululukları birbirleri ile piksel savaşlarının yanı sıra ittifaklar da kurdu, anlaşmalar yaptı. Kurulan ittifaklar ile aynı bölge üzerinde yer alan gruplar, karşı grupların saldırısını önlemek için birlikte harekete geçtiler, savunma yaptılar.

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

Reddit'teki Türk kullanıcıları da tuval alanında resmettikleri görsellerin yanı-sıra r/place etkinliğine olumlu anlamda katkı sağlamak isteyen gruplara verdikleri destekler ile diğer ülkelerin toplulukları tarafından takdirle karşılandılar.

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