İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

PİKSEL SAVAŞLARI İÇİN İTTİFAK!

Dijital sanat eserleri olarak da tanımlanan r/place görsellerini yaratabilmek için internet toplululukları birbirleri ile piksel savaşlarının yanı sıra ittifaklar da kurdu, anlaşmalar yaptı. Kurulan ittifaklar ile aynı bölge üzerinde yer alan gruplar, karşı grupların saldırısını önlemek için birlikte harekete geçtiler, savunma yaptılar.