İnternette satışa çıkarılan Kur’an-ı Kerim’in fiyatı şaşırttı

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz ise internet ortamında 'tarihi eser' olarak belirtilen Kur'an-ı Kerim ve diğer objelerin satışı hakkında uyarıda bulundu. Müzelere alınması gerekli görülmeyen taşınır kültür varlıkları için müze müdürlüklerince 'Tescile Tabi Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi' düzenlenip, sahibine iade edildiğini anlatan Gündüz, "Bu belge, sahipleri tarafından esere ilişkin alım satım ve el değiştirme işlemleri mahalline en yakın müze müdürlüğünde yapılır. Yeni durum, belgenin verildiği müzeye yazılı beyan edilir. Yasa dışı yollar ile başkasına devredilmesi, satılması ve yurt dışına çıkarılması yasaktır" dedi. Eserlerin belgelerinin mutlaka istenmediği gerektiğini vurgulayan Gündüz, "İnternet ortamında Kur'an'ı Kerim satışı yapılıyor. 'El yazması, altın varaklı, tarihi' gibi ifadeler ile satılıyor. Bunların ne kadar gerçek ve tarihi; tam olarak bilinmeli. Orijinal olduğu belirtilen eserin belgesi istenmeli. Müze müdürlüklerinde satış ve belgelendirme işlemi yapılmalı. Dolandırıcılık olaylarına karşı satın almak isteyenler kapora, ön ödeme yapmasın. Belgesi bulunmayan eserlerin satışı gerçekleşirse, bu yasak alışveriş nedeniyle hukuki suç işlenir" diye konuştu.