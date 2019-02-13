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etmek için suya atlayan yaşlı adam son anda kurtarıldı

'de etmek için 'na atlayan yaşlı adam çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Belediye ekipleri de yaşlı adamın suya düşen şapkasını sudan çıkardı.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 13.02.2019 18:30 Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 20:34
İntihar etmek için suya atlayan yaşlı adam son anda kurtarıldı
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İntihar etmek için suya atlayan yaşlı adam son anda kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre olay, Arifiye Mahallesi Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. Akşam saatlerinde köprü demirleri üzerinden 'na iddialara göre etmek için atlayan B.Ö. (69) çevredeki vatandaşların çabalarıyla kurtarıldı.

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İntihar etmek için suya atlayan yaşlı adam son anda kurtarıldı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İntihar etmek için suya atlayan yaşlı adam son anda kurtarıldı

Sudan çıkarılmasının ardından soğuğun etkisiyle titreyen yaşlı adama sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

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İntihar etmek için suya atlayan yaşlı adam son anda kurtarıldı

Gerekli kontrollerin yapılması için ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine götürülen B.Ö.'nün suya düşen şapkası belediye ekipleri tarafından çıkarıldı.

İntihar etmek için suya atlayan yaşlı adam son anda kurtarıldı

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İntihar etmek için suya atlayan yaşlı adam son anda kurtarıldı
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