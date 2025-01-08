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İOKBS 2025 TAKVİMİ: MEB Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
10:16
İOKBS 2025 TAKVİMİ: MEB Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2025 yılı için tarihini açıkladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı bursluluk sınavı tarihi için gözler MEB'e çevrildi. Öğrenciler, bu yılki sınav tarihini merakla beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre İOKBS'nin kesin tarihi belli oldu. Peki, 2025'te bursluluk sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte, 2025 İOKBS sınavının tarihi ve sürecin detayları...