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Haberler Yaşam İOKBS 2025 TAKVİMİ: MEB Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 10:16 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:16

İOKBS 2025 TAKVİMİ: MEB Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2025 yılı için tarihini açıkladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı bursluluk sınavı tarihi için gözler MEB'e çevrildi. Öğrenciler, bu yılki sınav tarihini merakla beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre İOKBS'nin kesin tarihi belli oldu. Peki, 2025'te bursluluk sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte, 2025 İOKBS sınavının tarihi ve sürecin detayları...

İOKBS 2025 TAKVİMİ: MEB Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

2025 yılıyla birlikte, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) yeniden gündeme geldi. Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları, özel eğitim ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, 2025 bursluluk sınavına katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bursluluk sınavının tarihi belirlendi. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte, ayrıntılar...

İOKBS 2025 TAKVİMİ: MEB Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

İOKBS 2025 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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İOKBS 2025 TAKVİMİ: MEB Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

2024 YILINDA BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAMIŞTI?
Geçtiğimiz yıl başvuru süreci 13 Şubat'ta başlayıp 1 Mart'ta sona ermişti. Bu yıl da başvuruların şubat ayında başlayacağı öngörülüyor.

İOKBS 2025 TAKVİMİ: MEB Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2025?
İOKBS 2025 sınavı, 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Türkiye genelindeki tüm sınav merkezlerinde, Türkiye saatiyle 10:00'da başlayacak olan sınav, merkezi sistemle eş zamanlı bir şekilde tek oturumda yapılacak.

İOKBS 2025 TAKVİMİ: MEB Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru soruluyor ve sınav süresi 120 dakika oluyor.

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