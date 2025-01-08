İOKBS 2025 TAKVİMİ: MEB Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

2025 yılıyla birlikte, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) yeniden gündeme geldi. Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları, özel eğitim ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, 2025 bursluluk sınavına katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bursluluk sınavının tarihi belirlendi. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte, ayrıntılar...