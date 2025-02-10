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İOKBS BAŞVURU KILAVUZU 2025: MEB ile 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıfların İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?
Giriş Tarihi: 10.02.2025 08:14
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
08:14
İOKBS BAŞVURU KILAVUZU 2025: MEB ile 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıfların İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavı öncesinde başvurular alınmaya başlıyor. 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık, 9, 10 ve 11'inci Sınıflara yönelik düzenlenen sınav öncesinde İOKBS başvuru kılavuzu yayında. Başvuru tarihleri kapsamında işlemlerini tamamlayacak öğrenciler ve okul müdürlükleri harekete geçiyor. Peki; MEB ile 2025 İOKBS başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, bursluluk sınavı ne zaman?