İOKBS BAŞVURU KILAVUZU 2025: MEB ile 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıfların İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

İOKBS başvuru tarihleri 10 Şubat itibarıyla başlıyor. MEB duyuruları ve başvuru kılavuzu ile takip edilen süreçte öğrencilerle birlikte okul yönetimleri de başvurunun bir parçası olacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak. Peki; İOKBS başvuruları başladı mı? İşte, 2025 bursluluk sınavı tarihi ve sürece dair merak edilenler...