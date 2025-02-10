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Giriş Tarihi: 10.02.2025 08:14 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 08:14

İOKBS BAŞVURU KILAVUZU 2025: MEB ile 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıfların İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavı öncesinde başvurular alınmaya başlıyor. 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık, 9, 10 ve 11'inci Sınıflara yönelik düzenlenen sınav öncesinde İOKBS başvuru kılavuzu yayında. Başvuru tarihleri kapsamında işlemlerini tamamlayacak öğrenciler ve okul müdürlükleri harekete geçiyor. Peki; MEB ile 2025 İOKBS başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, bursluluk sınavı ne zaman?

İOKBS BAŞVURU KILAVUZU 2025: MEB ile 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıfların İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

İOKBS başvuru tarihleri 10 Şubat itibarıyla başlıyor. MEB duyuruları ve başvuru kılavuzu ile takip edilen süreçte öğrencilerle birlikte okul yönetimleri de başvurunun bir parçası olacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak. Peki; İOKBS başvuruları başladı mı? İşte, 2025 bursluluk sınavı tarihi ve sürece dair merak edilenler...

İOKBS BAŞVURU KILAVUZU 2025: MEB ile 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıfların İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ 2025

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı.

Buna göre bursluluk başvuruları 10 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında alınacak.

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İOKBS BAŞVURU KILAVUZU 2025: MEB ile 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıfların İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

İOKBS BAŞVURU KILAVUZU

5, 6, 7 ve 8, hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı başvuru kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

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İOKBS BAŞVURU KILAVUZU 2025: MEB ile 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıfların İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

27 Nisan saat 10.00'da gerçekleştirilecek sınavın giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Sınav sonuçları ise 30 Mayıs günü belli olacak.

İOKBS BAŞVURU KILAVUZU 2025: MEB ile 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıfların İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

Öğrencilerin sınav başvurusunun yapılabilmesi için elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce 04 Mart 2025 tarihine kadar sistem üzerinden onaylanacaktır.

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