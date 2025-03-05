İOKBS sınavı ne zaman yapılacak, başvurular bitti mi? 2025 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, İOKBS başvuruları 10 Şubat'ta başlamış ve 03 Mart tarihinde sona ermişti. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik gerçekleştirilecek İOKBS için gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, İOKBS sınavı ne zaman, başvurular bitti mi? Bursluluk sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?