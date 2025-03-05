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İOKBS sınavı ne zaman yapılacak, başvurular bitti mi? 2025 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
16:37
İOKBS sınavı ne zaman yapılacak, başvurular bitti mi? 2025 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?
Bu yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ve Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin katılım sağladığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılmak için başvuruda bulunan öğrenciler İOKBS ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İOKBS sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...