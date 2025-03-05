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Haberler Yaşam İOKBS sınavı ne zaman yapılacak, başvurular bitti mi? 2025 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 16:37 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 16:37

İOKBS sınavı ne zaman yapılacak, başvurular bitti mi? 2025 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

Bu yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ve Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin katılım sağladığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılmak için başvuruda bulunan öğrenciler İOKBS ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İOKBS sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

İOKBS sınavı ne zaman yapılacak, başvurular bitti mi? 2025 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, İOKBS başvuruları 10 Şubat'ta başlamış ve 03 Mart tarihinde sona ermişti. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik gerçekleştirilecek İOKBS için gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, İOKBS sınavı ne zaman, başvurular bitti mi? Bursluluk sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

İOKBS sınavı ne zaman yapılacak, başvurular bitti mi? 2025 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

2025 İOKBS BAŞVURULARI SONA ERDİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, 27 Nisan'da düzenlenecek sınav için başvurular, 3 Mart'ta sona erdi.

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İOKBS sınavı ne zaman yapılacak, başvurular bitti mi? 2025 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 27 Nisan 2025 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacaktır. İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

İOKBS sınavı ne zaman yapılacak, başvurular bitti mi? 2025 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

İOKBS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.

İOKBS sınavı ne zaman yapılacak, başvurular bitti mi? 2025 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?