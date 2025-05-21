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Haberler Yaşam İOKBS SONUÇLARI BEKLENİYOR! MEB 2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 09:53 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 09:53

İOKBS SONUÇLARI BEKLENİYOR! MEB 2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İOKBS sonuçları için gözler MEB ekranına çevrildi. 27 Nisan Pazar günü uygulanan sınava 1 milyondan fazla öğrenci katıldı. Sınava katılan öğrenciler sonuçlarına göre burs kazanıp kazanmadığını öğrenecek. Sonuç meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Peki, İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte MEB bursluluk sınavı sonuç sorgulama sayfası

İOKBS SONUÇLARI BEKLENİYOR! MEB 2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MEB İOKBS bursluluk sınavı 5,6,7,8,9,10 ve 11. Sınıfların yanı sıra hazırlık sınıfları da olmak üzere yedi sınıf düzeyinde uygulandı. Geçtiğimiz ay geçekleşen sınavın ardından sonuçları Mayıs içerisinde açıklanması beklenirken sonuç tarihi belli oldu. Peki; İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 bursluluk sınavı sonuç ekranı

İOKBS SONUÇLARI BEKLENİYOR! MEB 2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre; İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları, 30 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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İOKBS SONUÇLARI BEKLENİYOR! MEB 2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İOKBS bursluluk sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Bursluluk sınav sonucunu öğrenmek için TC kimlik numarası, doğum tarihi ve sayfada verilen güvenlik kodunu girilmesi gerekiyor.

BURSLULUK SINAVI SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS SONUÇLARI BEKLENİYOR! MEB 2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

İOKBS SONUÇLARI BEKLENİYOR! MEB 2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.