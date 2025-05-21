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İOKBS SONUÇLARI BEKLENİYOR! MEB 2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
09:53
İOKBS SONUÇLARI BEKLENİYOR! MEB 2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İOKBS sonuçları için gözler MEB ekranına çevrildi. 27 Nisan Pazar günü uygulanan sınava 1 milyondan fazla öğrenci katıldı. Sınava katılan öğrenciler sonuçlarına göre burs kazanıp kazanmadığını öğrenecek. Sonuç meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Peki, İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte MEB bursluluk sınavı sonuç sorgulama sayfası