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Giriş Tarihi: 26.05.2025 07:25 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 07:26

İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA MEB EKRANI 2025: meb.gov.tr ile bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

İOKBS sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyişte sona yaklaşıldı. 27 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. MEB, sınav sonuçları için mayıs ayını işaret etmişti. Sınavda; 5, 6, 7 ve 8. sınıf ile hazırlık sınıfı öğrencilerine 80 soru, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise 100 soru yöneltilmişti. Peki, 2025 Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte meb.gov.tr ile İOKBS sınav sonuçları sorgulama ekranı.

İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA MEB EKRANI 2025: meb.gov.tr ile bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları için öğrenciler ve velilerin gözü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek resmi duyuruda. 27 Nisan'da Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınavın ardından, başarılı olan öğrencilere burs desteği sağlanacak. Binlerce aday "İOKBS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorularına yanıt arıyor. Sonuçlar Mayıs ayında www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek. Peki, İOKBS bursluluk sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte MEB e-Okul ile bursluluk sınavı sonuçları 2025 sorgulama ekranı.

İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA MEB EKRANI 2025: meb.gov.tr ile bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre; İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları, 30 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA MEB EKRANI 2025: meb.gov.tr ile bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İOKBS bursluluk sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Bursluluk sınav sonucunu öğrenmek için TC kimlik numarası, doğum tarihi ve sayfada verilen güvenlik kodunu girilmesi gerekiyor.

BURSLULUK SINAVI SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA MEB EKRANI 2025: meb.gov.tr ile bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.

İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA MEB EKRANI 2025: meb.gov.tr ile bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.