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İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA MEB EKRANI 2025: meb.gov.tr ile bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 07:25
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
07:26
İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA MEB EKRANI 2025: meb.gov.tr ile bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?
İOKBS sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyişte sona yaklaşıldı. 27 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. MEB, sınav sonuçları için mayıs ayını işaret etmişti. Sınavda; 5, 6, 7 ve 8. sınıf ile hazırlık sınıfı öğrencilerine 80 soru, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise 100 soru yöneltilmişti. Peki, 2025 Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte meb.gov.tr ile İOKBS sınav sonuçları sorgulama ekranı.