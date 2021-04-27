iOS 14.5 bazı iPhone kullanıcılarının canını sıktı! Problemler ortaya çıktı

iOS 14'ün en büyük güncellemesi olan iOS 14.5 nihayet çıktı. Apple Watch ile iPhone kilidinin açılması, uygulama izleme şeffaflığı, PS5 ve Xbox Series X gamepad'lerine destek, iPhone 12'lere çift sim modunda 5G desteği bunlardan bazıları. Fakat iOS 14.5'in macerası sıkıntılı başladı.

Çeşitli internet forumlarında ve sosyal medyada bir takım şikayetler var. Kullanıcılardan bazıları güncellemeden sonra şarjın daha hızlı azaldığını söylüyor. Birkaç kişi ise bazı uygulama bildirimlerinin çalışmadığını şikayetler içinde belirtmiş. Görünüşe göre uygulama izleme şeffaflığı, bazı kullanıcılarda ne yazık ki çalışmıyor. Bu sorun pek çok kişide ortaya çıktı ve çeşitli mecralarda da gündeme getirildi.