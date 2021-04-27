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Haberler Yaşam iOS 14.5 bazı iPhone kullanıcılarının canını sıktı! Problemler ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 27.04.2021 16:03 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 16:05

14.5 bazı kullanıcılarının canını sıktı! Problemler ortaya çıktı

14.5 sonunda yayınlandı. Uzun bir beta test sürecinden geçen güncelleme, içeriğinde birçok yeniliği barındırıyor. Ancak diğer yandan iOS 14.5 daha çıkmadan önce tartışmalara yol açtı. Bunun sebebi ise "uygulama izleme şeffaflığı" isimli özellik. Görünüşe göre bu özellik bazı kullanıcılarda çalışmıyor. Güncellemeden sonra başka sorunlarla da karşılaşan kullanıcıları oldu. İşte detaylar...

iOS 14.5 bazı iPhone kullanıcılarının canını sıktı! Problemler ortaya çıktı

14'ün en büyük güncellemesi olan iOS 14.5 nihayet çıktı. Apple Watch ile kilidinin açılması, uygulama izleme şeffaflığı, PS5 ve Xbox Series X gamepad'lerine destek, iPhone 12'lere çift sim modunda 5G desteği bunlardan bazıları. Fakat iOS 14.5'in macerası sıkıntılı başladı.

Çeşitli internet forumlarında ve sosyal medyada bir takım şikayetler var. Kullanıcılardan bazıları güncellemeden sonra şarjın daha hızlı azaldığını söylüyor. Birkaç kişi ise bazı uygulama bildirimlerinin çalışmadığını şikayetler içinde belirtmiş. Görünüşe göre uygulama izleme şeffaflığı, bazı kullanıcılarda ne yazık ki çalışmıyor. Bu sorun pek çok kişide ortaya çıktı ve çeşitli mecralarda da gündeme getirildi.

iOS 14.5 bazı iPhone kullanıcılarının canını sıktı! Problemler ortaya çıktı

Apple'ın yeni uygulama izleme özelliği, bazı kullanıcılar tarafından açılmıyor. Üçüncü taraf uygulamaların hareketlerini takip etmek isteyen kişiler, güncelleme sonrasında ne yazık ki bu işlevden faydalanamıyor.

Normal şartlarda uygulama izleme şeffaflığı, varsayılan olarak aktif geliyor. Lakin daha önceki ayarlardan kaynaklı olarak bazı kullanıcılar bu özellikten yararlanamıyor.

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iOS 14.5 bazı iPhone kullanıcılarının canını sıktı! Problemler ortaya çıktı

9to5mac sitesi bu sorunun; "kişiselleştirilmiş reklamcılık" seçeneğiyle ilişkili olduğunu ifade etti. Bu bağlamda kullanıcılar, cihazlarını 14.5'e güncellemeden önce ayarlardan kişiselleştirilmiş reklamları aktif etmeleri gerekecektir.

iOS 14.5 bazı iPhone kullanıcılarının canını sıktı! Problemler ortaya çıktı

Güncelleme öncesinde veya iPad üzerinden gerekli ayarlar yapıldığında "uygulama izleme şeffaflığı" özelliğini kullanabileceksiniz. Ancak bu ayarı etkinleştirmeyen kişiler ne yazık 14.5'in yeni özelliğinden yararlanamayacak.

iOS 14.5 bazı iPhone kullanıcılarının canını sıktı! Problemler ortaya çıktı

PEKİ BU KULLANICILAR İÇİN ÇÖZÜM NEDİR?

Yeni uygulama işlevini etkinleştirmek için kullanıcılar çeşitli yöntemler deniyor. Bunlardan bazıları; iCloud hesabından çıkış yapıp cihazı yeniden başlattıklarında sorunun çözüldüğünü söylüyor. Ancak bu çözüm herkes için geçerli olmayabilir. Bunun içinde Apple'ın yayımlayacağı bir sonraki güncellemeyi beklemek en doğru karar olacaktır. (Shiftdelete)

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