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Giriş Tarihi: 09.09.2024 19:03 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 19:03

İOS 18 ne zaman çıkacak ve hangi özellikler gelecek? İOS 18 hangi modellere gelecek? Aplle iPhone 16 lansmanı öncesi duyuruldu!

Apple, bugün tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 16 serisini tanıtıyor. iPhone 16 ile birlikte Apple, iOS 18 güncellemesi için geri sayımı başlattı. iOS 18 ne zaman gelecek sorusu yanıt ararken yeni sürümle birlikte nelerin değişeceği en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Peki; İOS 18 ne zaman yayınlanacak, özellikleri neler, hangi modellere gelecek? İşte iOS 18 alacak iPhone modelleri...

İOS 18 ne zaman çıkacak ve hangi özellikler gelecek? İOS 18 hangi modellere gelecek? Aplle iPhone 16 lansmanı öncesi duyuruldu!

iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 18 ne zaman gelecek merak ediliyor. Apple, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18'i teknoloji severlerle paylaşmıştı. İOS 18'in hangi cihazlara geleceğini ve ne zaman yayınlanacağını araştırılıyor. Peki, iOS 18 ne zaman çıkacak? iOS 18 hangi modellere gelecek? İşte iOS 18 alacak cihazlar...

İOS 18 ne zaman çıkacak ve hangi özellikler gelecek? İOS 18 hangi modellere gelecek? Aplle iPhone 16 lansmanı öncesi duyuruldu!

İOS 18 NE ZAMAN GELECEK?

Apple'ın 9 Eylül günü gerçekleşecek lansmanında iPhone 16 serisi yanı sıra yeni özellikleri barındıran İOS 18'in de tanıtılması bekleniyor. Sürümün ne zaman telefonları geleceği konusunda net bir tarih bulunmuyor.

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İOS 18 ne zaman çıkacak ve hangi özellikler gelecek? İOS 18 hangi modellere gelecek? Aplle iPhone 16 lansmanı öncesi duyuruldu!

İOS 18 HANGİ MODELLERE GELECEK?

iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE 2. nesil
iPhone SE 3. nesil gibi modellerin İOS 18 güncellemesi alması bekleniyor.

İOS 18 ne zaman çıkacak ve hangi özellikler gelecek? İOS 18 hangi modellere gelecek? Aplle iPhone 16 lansmanı öncesi duyuruldu!

İOS 18 ÖZELLİKLERİ

Apple resmi sitesinde İOS 18 yenilikleri şöyle tanıtılıyor:

Yazma, odak ve iletişim.

Yeni Yazma Araçları ve dil becerileri size metin oluşturma, uzun metinleri özetleme ve bildirimleri önceliklendirme gibi konularda yardımcı oluyor.

Birbirinden renkli görseller.

Kendinizi ifade etmek için görseller oluşturun, yazışmalarınız için Genmoji hazırlayın veya kendi anı filmlerinizle en sevdiğiniz anlarınızı yeniden ziyaret edin.

Siri için yeni bir çağın başlangıcı.

Daha zengin dil algısının yanı sıra kişisel tercihleriniz ve kullanım alışkanlıklarınıza dair farkındalığıyla Siri şimdi her zamankinden daha yetenekli, daha yardımcı.

Sonra Gönder özelliğiyle ileri tarihli mesaj oluşturun

Mesaj göndermek için geç bir saatse veya mesajınız unutulmayacak kadar önemliyse şimdi mesajlarınızı belirlediğiniz saatte gönderilmesi için planlayabiliyorsunuz.

İOS 18 ne zaman çıkacak ve hangi özellikler gelecek? İOS 18 hangi modellere gelecek? Aplle iPhone 16 lansmanı öncesi duyuruldu!

Uygulama simgeleri için yeni görünüm

Uygulama simgeleri ve araç takımları yeni Koyu görünümle daha da şık duruyor. İstediğiniz bir renk tonunu tümüne uygulayın veya duvar kağıdınıza uyacak bir renk bulması için iOS'ten öneri alın. Dilerseniz uygulamaların ve araç takımlarının daha büyük görünmesini de sağlayabiliyorsunuz.

Denetimler galerisi

Denetimler galerisine giderek daha fazla denetim ekleyin. Favori uygulamalarınızdan yeni denetimler de dahil olmak üzere tüm seçeneklerinizi tek bir yerde görün.

En sevdiğiniz fotoğraflar için yeni bir alan

Izgara görünümünden sağa kaydırarak, en iyi içeriklerinizi göz alıcı posterler şeklinde öne çıkaran yeni Dönen Seçim Kutusu görüntüsüne erişin. Her gün yenilenen bir fotoğraf seçkisiyle sürpriz anlar yaşayın.

Mesajlara eğlence katmanın yepyeni yolları

Kalın ve italik yapma, altını veya üstünü çizme seçeneklerine ek olarak iMessage'daki tüm harflere, sözcüklere, ifadelere ya da emoji'lere eğlenceli, animasyonlu efektler uygulayabiliyorsunuz.

En üst seviye oyun performansı

Oyun Modu, sürekli olarak yüksek kare hızları sunmak için arka plan etkinliklerini en aza indiriyor ve bu sayede saatlerce süren kesintisiz bir oyun deneyimi sağlıyor.

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