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Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 11:11

İPHONE 16 LANSMAN TARİHİ: iPhone 16 ne zaman çıkacak, İOS 18 özellikleri neler, fiyatları ne kadar?

Teknoloji devlerinden biri Apple iPhone serisinin yeni üyesini dünyaya tanıtmak için gün sayıyor. iPhone 16'nın ne zaman çıkacağı, teknoloji dünyasının en çok merak edilen konularından biri haline geldi. İOS 18 güncellemesiyle bütünleşen yenilikçi donanımlarıyla piyasaya sürülecek iPhone 16 fiyatları ve özellikleri için araştırmalara başlandı. Peki Apple iPhone 16'yı ne zaman tanıtacak, satışlar ne zaman başlayacak?

İPHONE 16 LANSMAN TARİHİ: iPhone 16 ne zaman çıkacak, İOS 18 özellikleri neler, fiyatları ne kadar?

Apple'ın yeni ürünlerini ve iPhone 16'yı dünyaya tanıtacağı lansman tarihi belli oldu. Yakın bir zamanda tanıtılacak olan iPhone 16 modelinde ise bazı önemli özellikler şimdiden kullanıcıların dikkatini çekiyor. Türkiye pazarında kaç TL'den satışa sunulacağı ise merak konusu. İşte Apple'ın yeni ürünü iPhone 16 piyasaya çıkış tarihi ve detayları haberin devamında..

İPHONE 16 LANSMAN TARİHİ: iPhone 16 ne zaman çıkacak, İOS 18 özellikleri neler, fiyatları ne kadar?

IPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple tarafından iPhone 16 akıllı telefon serisinin tanıtılması beklenilen Işıltı Zamanı adlı etkinliği kapsamında 9 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

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İPHONE 16 LANSMAN TARİHİ: iPhone 16 ne zaman çıkacak, İOS 18 özellikleri neler, fiyatları ne kadar?

IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER?
Apple iPhone serisine devrim niteliğinde geliştirmeler ve güncellemeler yapmayı hedefliyor. Apple'ın yeni serisi iPhone 16 ile ilgili bazı önemli yenilikler özellikle kullanıcıların ve teknolojiseverlerin dikkatlerini çekiyor. İşte iPhone 16 ile gelecek sayısız yenilikten bazıları şöyle;

İPHONE 16 LANSMAN TARİHİ: iPhone 16 ne zaman çıkacak, İOS 18 özellikleri neler, fiyatları ne kadar?

CAPTURE DÜĞMESİ
iPhone 16 serisindeki en büyük yeniliklerden biri, tüm modellerde bulunacak olan "Capture" düğmesi.

Bu düğme, sadece fotoğraf çekmeye yaramayacak, aynı zamanda zoom yapmak için kaydırılabilecek, odaklanmak için hafifçe basılabilecek ve fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için daha sert basılabilecek.

EKRAN İYİLEŞTİRMELERİ
iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde ekran boyutlarının sırasıyla 6.3 inç ve 6.9 inç olması bekleniyor.Bu, önceki modellerden daha büyük bir ekran anlamına geliyor ve video izleme ve oyun deneyimini daha da iyileştirmeyi hedefliyor.

İPHONE 16 LANSMAN TARİHİ: iPhone 16 ne zaman çıkacak, İOS 18 özellikleri neler, fiyatları ne kadar?

A18 PRO İŞLEMCİSİ VE YAPAY ZEKA
iPhone 16 Pro modellerinin A18 Pro işlemcisi ile donatılacağı ve bu sayede yapay zeka fonksiyonlarının daha hızlı ve verimli çalışacağı düşünülüyor.

48MP ULTRA GENİŞ AÇILI KAMERA
Pro modellerinde 48MP ultra geniş açılı kamera ve muhtemelen yeni bir telefoto sensörü gibi kamera iyileştirmeleri bekleniyor. Bu, zoom yeteneklerini ve genel fotoğraf kalitesini artırabilir.

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