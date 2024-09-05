Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
11:11
İPHONE 16 LANSMAN TARİHİ: iPhone 16 ne zaman çıkacak, İOS 18 özellikleri neler, fiyatları ne kadar?
Teknoloji devlerinden biri Apple iPhone serisinin yeni üyesini dünyaya tanıtmak için gün sayıyor. iPhone 16'nın ne zaman çıkacağı, teknoloji dünyasının en çok merak edilen konularından biri haline geldi. İOS 18 güncellemesiyle bütünleşen yenilikçi donanımlarıyla piyasaya sürülecek iPhone 16 fiyatları ve özellikleri için araştırmalara başlandı. Peki Apple iPhone 16'yı ne zaman tanıtacak, satışlar ne zaman başlayacak?