Giriş Tarihi: 06.09.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
15:26
iPhone 16 ve 16 Pro Max ne zaman çıkacak? İOS 18 yeni güncellemeler ne, Türkiye fiyatları açıklandı mı?
Teknoloji devi Apple her yıl yeni işletim sistemli ürünlerini piyasalara tanıtıyor. Milyonlarca kullanıcı ve teknoloji sevdalısı yeni tanıtılacak iPhone 16 serisinin özelliklerini ve fiyatlarını araştırmaya başladı. Apple'ın yapay zeka teknolojisini destekleyen yeni ürünlerinin lansman tarihi belli oldu. Peki iPhone 16 ve 16 Pro Max ne zaman çıkacak, yeni gelen özellikler neler, Türkiye fiyatları belli mi?