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Giriş Tarihi: 06.09.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:26

iPhone 16 ve 16 Pro Max ne zaman çıkacak? İOS 18 yeni güncellemeler ne, Türkiye fiyatları açıklandı mı?

Teknoloji devi Apple her yıl yeni işletim sistemli ürünlerini piyasalara tanıtıyor. Milyonlarca kullanıcı ve teknoloji sevdalısı yeni tanıtılacak iPhone 16 serisinin özelliklerini ve fiyatlarını araştırmaya başladı. Apple'ın yapay zeka teknolojisini destekleyen yeni ürünlerinin lansman tarihi belli oldu. Peki iPhone 16 ve 16 Pro Max ne zaman çıkacak, yeni gelen özellikler neler, Türkiye fiyatları belli mi?

iPhone 16 ve 16 Pro Max ne zaman çıkacak? İOS 18 yeni güncellemeler ne, Türkiye fiyatları açıklandı mı?

Apple, 9 Eylül'de şirketin 'It's glowtime' etkinliği kapsamında şimdiye kadarki en güçlü ve en iyi kameraya sahip telefonu olacak olan iPhone 16 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Tim Cook liderliğindeki teknoloji devinin etkinlikte 6 yeni iPhone, (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max) tanıtması muhtemel. İşte, Apple'ın yeni ürünü iPhone 16 ve 16 Pro Max ile ilgili detaylar haberin devamında...

iPhone 16 ve 16 Pro Max ne zaman çıkacak? İOS 18 yeni güncellemeler ne, Türkiye fiyatları açıklandı mı?

IPHONE 16 ve 16 PRO MAX NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple tarafından iPhone 16 akıllı telefon serisini 9 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de gerçekleştireceği etkinlik kapsamında tanıtacak.

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iPhone 16 ve 16 Pro Max ne zaman çıkacak? İOS 18 yeni güncellemeler ne, Türkiye fiyatları açıklandı mı?

IPHONE 16 ve 16 PRO MAX TÜRKİYE MUHTEMEL FİYATLARI BELLİ OLDU!
iPhone 16 (128 GB) 63.999 TL
iPhone 16 (256 GB) 68.499 TL
iPhone 16 (512 GB) 78.999 TL
iPhone 16 Plus (128 GB) 72.499 TL
iPhone 16 Plus (256 GB) 77.999 TL
iPhone 16 Plus (512 GB) 87.999 TL
iPhone 16 Pro (128 GB) 82.999 TL
iPhone 16 Pro (256 GB) 87.999 TL
iPhone 16 Pro (512 GB) 98.499 TL
iPhone 16 Pro (1 TB) 107.999 TL
iPhone 16 Pro Max (256 GB) 98.499 TL
iPhone 16 Pro Max (512 GB) 107.999 TL
iPhone 16 Pro Max (1 TB) 118.499 TL

iPhone 16 ve 16 Pro Max ne zaman çıkacak? İOS 18 yeni güncellemeler ne, Türkiye fiyatları açıklandı mı?

IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER?
Apple iPhone serisine devrim niteliğinde geliştirmeler ve güncellemeler yapmayı hedefliyor. Apple'ın yeni serisi iPhone 16 ile ilgili bazı önemli yenilikler özellikle kullanıcıların ve teknolojiseverlerin dikkatlerini çekiyor. İşte iPhone 16 ile gelecek sayısız yenilikten bazıları şöyle;

iPhone 16 ve 16 Pro Max ne zaman çıkacak? İOS 18 yeni güncellemeler ne, Türkiye fiyatları açıklandı mı?

EKRAN İYİLEŞTİRMELERİ
iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde ekran boyutlarının sırasıyla 6.3 inç ve 6.9 inç olması bekleniyor.Bu, önceki modellerden daha büyük bir ekran anlamına geliyor ve video izleme ve oyun deneyimini daha da iyileştirmeyi hedefliyor.

CAPTURE DÜĞMESİ

Bu düğme, sadece fotoğraf çekmeye yaramayacak, aynı zamanda zoom yapmak için kaydırılabilecek, odaklanmak için hafifçe basılabilecek ve fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için daha sert basılabilecek.

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