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Giriş Tarihi: 30.04.2021 10:15Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 10:16
iPhone ve iPad kullanıcıları dikkat! Bundan sonra App Store'da uygulama aratırken...
Apple geçtiğimiz günlerde iOS 14.5 ve iPadOS 14.5 güncellemesini kullanıcıların beğenisine sundu. Her iki güncelleme kapsamlı ve içeriğinde birçok yeni özellik barındırıyor. Ancak bu yenilikler içinde 'uygulama izleme şeffaflığı' en çok konuşulan ve tartışılan özellik oldu. Ancak Apple'ın yenilikleri bu kadarla sınırlı kalmadı. iPhone ve iPad'lerin uygulama mağazası App Store'da da bir yenilik devreye girdi. Bundan sonra App Store'da uygulama araması daha farklı olacak. Peki App Store'da ne değişti? Apple'ın yeniliği nedir? İşte detaylar...