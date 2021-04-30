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Giriş Tarihi: 30.04.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 10:16

ve iPad kullanıcıları dikkat! Bundan sonra 'da uygulama aratırken...

geçtiğimiz günlerde 14.5 ve 14.5 güncellemesini kullanıcıların beğenisine sundu. Her iki güncelleme kapsamlı ve içeriğinde birçok yeni özellik barındırıyor. Ancak bu yenilikler içinde 'uygulama izleme şeffaflığı' en çok konuşulan ve tartışılan özellik oldu. Ancak Apple'ın yenilikleri bu kadarla sınırlı kalmadı. ve iPad'lerin uygulama mağazası 'da da bir yenilik devreye girdi. Bundan sonra App Store'da uygulama araması daha farklı olacak. Peki App Store'da ne değişti? Apple'ın yeniliği nedir? İşte detaylar...

iPhone ve iPad kullanıcıları dikkat! Bundan sonra App Store'da uygulama aratırken...

'ın yenilikleri işletim sistemlerinin güncellemeleriyle sınırlı kalmadı. Bir süre önce çıkan dedikodularda 'da bir takım değişikliklerin olacağı söyleniyordu ve bu iddia gerçek oldu. App Store'a yeni arama özelliği geldi. Cupertino merkezli şirket kullanıcılarına daha iyi deneyim sunabilmek için yeni özelliğini bugün bazı ülkeler için devreye soktu.

iPhone ve iPad kullanıcıları dikkat! Bundan sonra App Store'da uygulama aratırken...

Arama etiketleri aslında bize oldukça tanıdık geliyor. Arama yaptıktan sonra alt tarafta daha uygun sonuca ulaşmak için etiketler gösterildiğini birçok uygulamada görmüş olabilirsiniz. Bu özelliğin çıkışı derin öğrenmeye dayanıyor. Yaptığınız aramalar yapay zeka tarafından yorumlanıyor ve ulaşmak istediğiniz içeriğin nitelikleri sıralanıyor.

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iPhone ve iPad kullanıcıları dikkat! Bundan sonra App Store'da uygulama aratırken...

Aramanın şekillendirilmesi, sonucu etkiliyor. Örneğin "yemek" araması yaptığınızda yemek siparişi vermek istiyor olabilirsiniz; yemek tarifleri görmek istiyor olabilirsiniz veya yemek yapma oyunları oynamak istiyor olabilirsiniz. Bu niteliği kolayca aramaya ekleyebilmek için artık etiketleri kullanabileceksiniz.

iPhone ve iPad kullanıcıları dikkat! Bundan sonra App Store'da uygulama aratırken...

Ne yazık ki özellik şu an yalnızca ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya için mevcut. İlerleyen günlerde dünya genelinde kullanıma açılacaktır.

iPhone ve iPad kullanıcıları dikkat! Bundan sonra App Store'da uygulama aratırken...

Özellik yeni olduğu için dezavantajlarından biri de her sonuç için etiket sunamıyor olması. Bu durum ilerleyen günlerde değişecektir. Zaten özelliğin şu an sadece resmi dili İngilizce olan ülkelerde kullanılabiliyor olmasının sebebi de bu. Türkçe dahil tüm diller için gerekli sözlüğün oluşturulmasını bekliyoruz.

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