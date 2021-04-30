iPhone ve iPad kullanıcıları dikkat! Bundan sonra App Store'da uygulama aratırken...

Özellik yeni olduğu için dezavantajlarından biri de her sonuç için etiket sunamıyor olması. Bu durum ilerleyen günlerde değişecektir. Zaten özelliğin şu an sadece resmi dili İngilizce olan ülkelerde kullanılabiliyor olmasının sebebi de bu. Türkçe dahil tüm diller için gerekli sözlüğün oluşturulmasını bekliyoruz.

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