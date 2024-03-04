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İrem Gül'ü öldüren Murat Önver seri katil mi? Kan donduran ifade: “Öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor”
Giriş Tarihi: 04.03.2024 06:29
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
06:30
İrem Gül'ü öldüren Murat Önver seri katil mi? Kan donduran ifade: “Öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor”
Kütahya'da İrem Gül'ü öldürmekten yargılanan eski erkek arkadaşı Murat Önver polislere, "Öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor" dedi. Şüpheli müebbet hapis cezasına çarptırılırken polis, 'seri katil' şüphesiyle soruşturma başlattı.