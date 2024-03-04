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Haberler Yaşam İrem Gül'ü öldüren Murat Önver seri katil mi? Kan donduran ifade: “Öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor”
Giriş Tarihi: 04.03.2024 06:29 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 06:30

İrem Gül'ü öldüren Murat Önver seri katil mi? Kan donduran ifade: “Öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor”

Kütahya'da İrem Gül'ü öldürmekten yargılanan eski erkek arkadaşı Murat Önver polislere, "Öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor" dedi. Şüpheli müebbet hapis cezasına çarptırılırken polis, 'seri katil' şüphesiyle soruşturma başlattı.

İHSAN TUNÇOĞLU
İrem Gül’ü öldüren Murat Önver seri katil mi? Kan donduran ifade: “Öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor”

Kütahya Emet Belediyesi'nden emekli Hakan Gül ile Umahan Gül çiftinin 3 çocuğundan İrem Gül, 2020 Aralık'ta ablasının evinden çıktı ve bir daha da kendisinden haber alınamadı. Gül çiftinin kayıp başvurusu üzerine kurulan özel ekip, Gül'ün gidebileceği adreslerde arama yaptı ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

İrem Gül’ü öldüren Murat Önver seri katil mi? Kan donduran ifade: “Öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor”

Mobese kameralarında yapılan incelemede İrem Gül'ün en son 23 Aralık 2020'de eski erkek arkadaşı olan Murat Önver'in evine gittiği ve çıkmadığı tespit edildi.

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İrem Gül’ü öldüren Murat Önver seri katil mi? Kan donduran ifade: “Öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor”

Kamera görüntülerinde Önver'in elinde çuvallarla aracına bindiği ve ağabeyinin bağ evine gittiği belirlendi. Ayrıca Önver'in, İrem Gül'e tehdit ve şantaj mesajları gönderdiği; evindeki incelemede de halıda ve kapı ağzında Gül'e ait kan ve doku örnekleri bulundu.

İrem Gül’ü öldüren Murat Önver seri katil mi? Kan donduran ifade: “Öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor”

Önver'in olay tarihinden hemen sonra aracını yıkattığı ve aracının koltuk kılıflarını değiştirdiği belirlendi. Çelişkili ifadelerinin ardından aralarında 'Polise mukavemet', 'Uyuşturucu' ve 'Yaralama' suçlarının da olduğu çok sayıda sabıkası bulunan Önver, gözaltına alınıp tutuklandı.

İrem Gül’ü öldüren Murat Önver seri katil mi? Kan donduran ifade: “Öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor”

Hakkında Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçlamasıyla dava açılan Önver, 11 ay süren yargılamanın ardından, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle beraat kararı verilip tahliye edildi. Dava dosyası, Gül ailesinin avukatı Leyla Şahan'ın itirazıyla Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

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