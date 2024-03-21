Irına için istenen ceza açıklandı: Kıskançlık cinayetinde savcıdan dikkat çeken talep!

'AĞABEYİM UYKUSUNDA ÖLDÜRÜLDÜ'

Savcının mütalaasına itiraz eden Turan Döner'in kardeşi Y.D., "Ben bu cinayetin tahrik altında olduğu görüşüne katılmıyorum. Ağabeyim uyuduğu esnada bıçaklanarak öldü. Bu noktada kendisini savunması söz konusu değildir. Kardeşim bir kadına şiddet uygulayacak biri değildir. Merhametinin kurbanı olmuştur" dedi.

Irına Franzen'in avukatının savunma için ek süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, karar vermek üzere duruşmayı erteledi.