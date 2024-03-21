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Irına için istenen ceza açıklandı: Kıskançlık cinayetinde savcıdan dikkat çeken talep!
Giriş Tarihi: 21.03.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
12:18
Irına için istenen ceza açıklandı: Kıskançlık cinayetinde savcıdan dikkat çeken talep!
Kanlı olay Bursa'da yaşanmıştı. Garson olarak çalıştığı restoranın sahibi olan ve kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği sevgilisi Turan Döner'i (39), kıskançlık nedeniyle öldüren Kazakistan uyruklu Irına Franzen'in (31) 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanık Franzen'in, 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıla kadar hapsini istedi. İşte detaylar