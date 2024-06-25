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Iron Man filmi konusu ve oyuncuları gündemde! Bu akşam ekranda! Iron Man filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
20:06
Iron Man filmi konusu ve oyuncuları gündemde! Bu akşam ekranda! Iron Man filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
Iron Man filmi bu akşam Kanal D'de yayında olması sebebiyle gündemde. Başrollerinde Robert Downey, Gwyneth Paltrow gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Jon Favreau oturuyor. 2008 yılında vizyona giren yerli yapım izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşatacak. Akisyon türündeki Iron Man filmi oyuncuları, konusu, araştırılıyor. Peki, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, Iron Man film hakkında merak edilenler…