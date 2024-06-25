Iron Man filmi konusu ve oyuncuları gündemde! Bu akşam ekranda! Iron Man filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

IRON MAN FİLMİ KONUSU

Tony Stark, hem bir mühendislik dahisi hem de tam bir playboydur. Kendi ülkesinde teknoloji harikası füzeler ve silahlar üretmektedir. Afganistan'da yeni bir füzeyi tanıtırken esir düşer ve yaralanır. Onu kaçıranlar, kendileri için bir füze yapmasını isterler. Tony ise bunun yerine zırhlı bir giysi yapar.