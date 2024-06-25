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Haberler Yaşam Iron Man filmi konusu ve oyuncuları gündemde! Bu akşam ekranda! Iron Man filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 20:06 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 20:06

Iron Man filmi konusu ve oyuncuları gündemde! Bu akşam ekranda! Iron Man filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Iron Man filmi bu akşam Kanal D'de yayında olması sebebiyle gündemde. Başrollerinde Robert Downey, Gwyneth Paltrow gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Jon Favreau oturuyor. 2008 yılında vizyona giren yerli yapım izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşatacak. Akisyon türündeki Iron Man filmi oyuncuları, konusu, araştırılıyor. Peki, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, Iron Man film hakkında merak edilenler…

Iron Man filmi konusu ve oyuncuları gündemde! Bu akşam ekranda! Iron Man filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Iron Man filmi oyuncuları ve konusuyla araştırılıyor. Kadrosunda birçok ünlü ismi buluşturan aksiyon macera türündeki film için araştırmalar başladı. Yönetmenliğini Jon Favreau'nun üstlendiği film bu akşam TV'de yayınlanacak. Peki, Iron Man filmi nerede çekildi, konusu ne? İşte, tüm merak edilenler…

Iron Man filmi konusu ve oyuncuları gündemde! Bu akşam ekranda! Iron Man filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

IRON MAN FİLMİ KONUSU
Tony Stark, hem bir mühendislik dahisi hem de tam bir playboydur. Kendi ülkesinde teknoloji harikası füzeler ve silahlar üretmektedir. Afganistan'da yeni bir füzeyi tanıtırken esir düşer ve yaralanır. Onu kaçıranlar, kendileri için bir füze yapmasını isterler. Tony ise bunun yerine zırhlı bir giysi yapar.

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Iron Man filmi konusu ve oyuncuları gündemde! Bu akşam ekranda! Iron Man filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Bunu yapmaktaki amacı zekasını kullanarak farklı bir kurtuluş yöntemini planlamaktır. Boş zamanlarını kadınlarına ayıran Tony'nin hayatı artık tamamen farklı bir şekle bürünmüştür. Onun bununla nasıl baş edeceği ise esas konudur.

Iron Man filmi konusu ve oyuncuları gündemde! Bu akşam ekranda! Iron Man filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

IRON MAN FİLMİ OYUNCULARI
Robert Downey Jr. - Tony Stark / Demir Adam

Terrence Howard - Albay James "Rhodey" Rhodes

Gwyneth Paltrow - Virginia "Pepper" Potts

Jeff Bridges - Obadiah Stane / Iron Monger

Iron Man filmi konusu ve oyuncuları gündemde! Bu akşam ekranda! Iron Man filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
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