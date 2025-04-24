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Haberler Yaşam İş adamı Veysel Kadayıfçıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Cinayetle ilgili aranan şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 24.04.2025 07:38 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 08:04

İş adamı Veysel Kadayıfçıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Cinayetle ilgili aranan şüpheli tutuklandı

İstanbul Beşiktaş'ta 9 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda öldürülen iş adamı Veysel Kadayıfçıoğlu cinayetiyle ilgili aranan şüphelilerden Atilla D. yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan Atilla D., İstanbul'da çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK
İş adamı Veysel Kadayıfçıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Cinayetle ilgili aranan şüpheli tutuklandı

19 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul'un Beşiktaş İlçesine bağlı Nispetiye Mahallesi'nde bulunan bir pastane önünde, Veysel Kadayıfçıoğlu ve iki kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İş adamı Veysel Kadayıfçıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Cinayetle ilgili aranan şüpheli tutuklandı

Korkunç cinayetle ilgili hakkında yakalama kararı bulunan ve 25 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli Atilla D. İstanbul'da yakalandı. Şüpheli, 19 Nisan günü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İş adamı Veysel Kadayıfçıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Cinayetle ilgili aranan şüpheli tutuklandı

"ADI GEÇEN ATİLLA BEN DEĞİLİM"

57 yaşındaki şüpheli Atilla D. mahkemedeki savunmasında, "Ben evvelinde de bu konu ile alakalı savunmamı yapmıştım, onları tekrar ederim.

İş adamı Veysel Kadayıfçıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Cinayetle ilgili aranan şüpheli tutuklandı

Hakkımdaki aleyhe beyanları, teşhisleri kesinlikle kabul etmiyorum. Yapılan teşhis ve aleyhe beyanlarda sadece ismim geçmekte, soyadım yoktur. Şahıs sadece Atilla isimli bir şahıstan bahsetmektedir ama o ben değilim.

İş adamı Veysel Kadayıfçıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Cinayetle ilgili aranan şüpheli tutuklandı

Ben kesinlikle olay yerinde değildim, kimseye ateş etmedim. Ben Vatan Caddesi'ndeydim ayrıca ben silahımı da teslim etmiştim, yapılan kriminal incelemelerde de aleyhime bir durum çıkmadı.