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İş adamı Veysel Kadayıfçıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Cinayetle ilgili aranan şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 24.04.2025 07:38
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
08:04
İş adamı Veysel Kadayıfçıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Cinayetle ilgili aranan şüpheli tutuklandı
İstanbul Beşiktaş'ta 9 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda öldürülen iş adamı Veysel Kadayıfçıoğlu cinayetiyle ilgili aranan şüphelilerden Atilla D. yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan Atilla D., İstanbul'da çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.