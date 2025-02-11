İş insanı Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: İnsanlık sınavından geçemeyenler cenazeme gelmesin!

Asil Nadir vasiyetinde şu ifadeleri kullandı:

Benim aziz Kıbrıslı kardeşlerim, ömrüm ve gücüm yettiğince sizlere onurlu yaşam mücadelenizde destek olmak ve kalkındırmak istedim. Tüm Kıbrıslıların onurlu yaşam mücadelesi ve davası için ömrümü, emeklerimi ve tüm imkânlarımı feda ettim. İhanet edenler her daim içimizdeydi ama her şeye rağmen hiç pes etmedim. Lütfen siz de pes etmeyin.