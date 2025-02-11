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Haberler Yaşam İş insanı Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: İnsanlık sınavından geçemeyenler cenazeme gelmesin!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 12:57 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:20

İş insanı Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: İnsanlık sınavından geçemeyenler cenazeme gelmesin!

Dünyanın en zengin iş insanları listesinde yer alan Asil Nadir, geçtiğimiz gün hayata gözlerini kapadı. Asil Nadir için bugün cenaze töreni yapılacağı açıklandı. Nur Nadir ise eşi Asil Nadir'in vasiyetini sosyal medyadan açıkladı…

İş insanı Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: İnsanlık sınavından geçemeyenler cenazeme gelmesin!

Bir süredir yoğun bakımda olan ve solunum rahatsızlığı nedeniyle yaşam mücadelesi veren ünlü iş insanı Asil Nadir 83 yaşında hayatını kaybetti.

İş insanı Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: İnsanlık sınavından geçemeyenler cenazeme gelmesin!

Bir dönem dünyanın en zengin iş insanları listesinde yer alan 83 yaşındaki Kıbrıslı ünlü iş insanı Asil Nadir solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Asil Nadir için bugün Kıbrıs'ta cenaze töreni düzenlenirken iş insanının bıraktığı vasiyet dikkat çekti.

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İş insanı Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: İnsanlık sınavından geçemeyenler cenazeme gelmesin!

Asil Nadir, eşi Nur Nadir tarafından yayınlanan vasiyetinde Kıbrıs Türk halkına mesaj bıraktı ve Kıbrıslıların onurlu yaşam mücadelesi için ömrünü ve tüm imkanlarını feda ettiğini ifade etti.

İş insanı Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: İnsanlık sınavından geçemeyenler cenazeme gelmesin!

Asil Nadir vasiyetinde şu ifadeleri kullandı:

Benim aziz Kıbrıslı kardeşlerim, ömrüm ve gücüm yettiğince sizlere onurlu yaşam mücadelenizde destek olmak ve kalkındırmak istedim. Tüm Kıbrıslıların onurlu yaşam mücadelesi ve davası için ömrümü, emeklerimi ve tüm imkânlarımı feda ettim. İhanet edenler her daim içimizdeydi ama her şeye rağmen hiç pes etmedim. Lütfen siz de pes etmeyin.

İş insanı Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: İnsanlık sınavından geçemeyenler cenazeme gelmesin!

"BU MEMLEKET BİZİM, BU TOPRAKLAR BİZİM"

Bu memleket bizim, bu topraklar bizim, bu kurumlar da bizim; önce birbirinize sonra da benim size bıraktığım projelere sahip çıkın. Sevgili kardeşlerim bu topraklarda doğmuş ve ölmüş bir Kıbrıslı olarak size vasiyetim her şeye rağmen bu topraklara sahip çıkmanızdır.

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