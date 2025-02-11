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İş insanı Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: İnsanlık sınavından geçemeyenler cenazeme gelmesin!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
13:20
İş insanı Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: İnsanlık sınavından geçemeyenler cenazeme gelmesin!
Dünyanın en zengin iş insanları listesinde yer alan Asil Nadir, geçtiğimiz gün hayata gözlerini kapadı. Asil Nadir için bugün cenaze töreni yapılacağı açıklandı. Nur Nadir ise eşi Asil Nadir'in vasiyetini sosyal medyadan açıkladı…