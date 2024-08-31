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Giriş Tarihi: 31.08.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 11:06

İş kadınının tecavüz iddiası yalan çıktı! İntikam amaçlı iftira attı: Tehdit mesajları...

İstanbul Beşiktaş'ta ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş insanı Lara B., geçtiğimiz yıl sevgilisi İbrahim B.'nin evli olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi. Bunun üzerine ünlü iş kadını, İbrahim B.'nin sevgilisinin evine girerek başında bardak kırdığını ve tecavüz ettiğini iddia etti. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Lara B'nin yapılan muayenesinde cinsel ilişkiye zorlanma durumunun olmadığı anlaşıldı. İşte detaylar…

Armağan YILMAZ
İş kadınının tecavüz iddiası yalan çıktı! İntikam amaçlı iftira attı: Tehdit mesajları...

İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan ve ünlü isimlerin reklam - organizasyon işlerini yapan iş insanı Lara B. (34) geçtiğimiz yıl 6 Mart'ta sevgilisi İbrahim B'nin (31) evli olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi.

İş kadınının tecavüz iddiası yalan çıktı! İntikam amaçlı iftira attı: Tehdit mesajları...

Alkol aldıktan sonra tartışmaya başlayan ikili arasındaki gerilim büyüdü ve Lara B. sevgilisinin eşinden ayrılıp kendisiyle evlenmesini istedi. Aldığı olumsuz cevap sonrası deliye dönen kadın içki şişesini sevgilisinin omzuna fırlattı.

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İş kadınının tecavüz iddiası yalan çıktı! İntikam amaçlı iftira attı: Tehdit mesajları...

BEDEL ÖDEYECEKSİN

Lara B. olayın ardından evi terk eden İbrahim B'ye "Sen beni kandırırsan iftiraya da hazır olursun. Bedel ödeyeceksin. Cezaevine gireceksin. Adli Tıp sonuçlarının gelmesi 4 ay. Evet seni tecavüzle suçluyorum. Hürriyeti alıkoyma ile falan en az 20 yıllık ceza ile bekle ve gör." şeklinde tehdit mesajları gönderdi.

İş kadınının tecavüz iddiası yalan çıktı! İntikam amaçlı iftira attı: Tehdit mesajları...

SİNİRLENİP VURDUM

Şüpheli İbrahim B. ifadesinde suçlamaları reddederek, Lara B. ile uzun süreli ilişki yaşadıklarını, sevgilisinin evinde bulunduğu gün alkol alıp kavga ettiklerini Lara B.'nin içki şişesiyle omzuna vurduğunu, kendisinin de sinirine hakim olamayarak cam kadehi sevgilisinin başına vurduğunu belirtti.

İş kadınının tecavüz iddiası yalan çıktı! İntikam amaçlı iftira attı: Tehdit mesajları...

İFTİRA AMACIM YOKTU

Lara B. suçlamaları reddederek ifadesinde sevgilisinin evli olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdiğini tartışma sırasında İbrahim B'nin cam kadeh ile başına vurup cep telefonuyla da sol yanağına vurduğunu, ses kaydını atan kişinin kendisini olduğunu alkollü olduğu için hatırlamadığını iddia etti.

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