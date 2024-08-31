Giriş Tarihi: 31.08.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
11:06
İş kadınının tecavüz iddiası yalan çıktı! İntikam amaçlı iftira attı: Tehdit mesajları...
İstanbul Beşiktaş'ta ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş insanı Lara B., geçtiğimiz yıl sevgilisi İbrahim B.'nin evli olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi. Bunun üzerine ünlü iş kadını, İbrahim B.'nin sevgilisinin evine girerek başında bardak kırdığını ve tecavüz ettiğini iddia etti. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Lara B'nin yapılan muayenesinde cinsel ilişkiye zorlanma durumunun olmadığı anlaşıldı. İşte detaylar…