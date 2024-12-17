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Haberler Yaşam İşçi servisi TIR’a arkadan çarptı: 22 yaralı!
Giriş Tarihi: 17.12.2024 18:51 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 19:07

İşçi servisi TIR’a arkadan çarptı: 22 yaralı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen feci kazada işçi servisi tıra arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan 22 kişi yaralandı.

İHA
İşçi servisi TIR’a arkadan çarptı: 22 yaralı!

Kaza, Manisa'nın Turgutlu ilçesi E-96 Karayolu İzmir Turgutlu istikameti Turgutlu OSB önünde bulunan köprü üzerinde meydana geldi.

İşçi servisi TIR’a arkadan çarptı: 22 yaralı!

Bir fabrikadan İzmir yönünden Turgutlu istikametine işçi taşıyan Turan U. idaresindeki servis aracı, aynı yönde seyir halindeki Çetin V. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

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İşçi servisi TIR’a arkadan çarptı: 22 yaralı!

Kazada 22 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda 112 acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İşçi servisi TIR’a arkadan çarptı: 22 yaralı!

İşçi servisindeki bazı yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılırken, yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi ve Özel Ege Umut Hastanesine kaldırıldı.

İşçi servisi TIR’a arkadan çarptı: 22 yaralı!

Yaralılardan 2'sinin durumu ağır olduğu öğrenilirken, yolun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

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