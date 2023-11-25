Haberler Yaşam İşe gidiyorum diye evden çıktı: 10 gündür kayıp!

Giriş Tarihi: 25.11.2023 17:12 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 17:12

İşe gidiyorum diye evden çıktı: 10 gündür kayıp!

Düzce'de Gökhan Koçoğlu, 10 gün önce işe gideceğini söyleyip evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine genç adamı arama çalışmaları başladı.