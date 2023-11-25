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Haberler Yaşam İşe gidiyorum diye evden çıktı: 10 gündür kayıp!
Giriş Tarihi: 25.11.2023 17:12 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 17:12

İşe gidiyorum diye evden çıktı: 10 gündür kayıp!

Düzce'de Gökhan Koçoğlu, 10 gün önce işe gideceğini söyleyip evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine genç adamı arama çalışmaları başladı.

DHA
İşe gidiyorum diye evden çıktı: 10 gündür kayıp!

Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Gökhan Koçoğlu, 15 Kasım'da işe gideceğini söyleyip ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

İşe gidiyorum diye evden çıktı: 10 gündür kayıp!

Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Koçoğlu için arama çalışması başlatıldı.

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İşe gidiyorum diye evden çıktı: 10 gündür kayıp!

Düzce AFAD İl Müdürlüğü, Düzce Arama Kurtarma (DAKE) ve polis ekipleri Melen Çayı içerisinde ve çevresinde arama yaptı.

İşe gidiyorum diye evden çıktı: 10 gündür kayıp!

Hem su altında hem de dere yatağında yapılan çalışmalara 26 kişi katıldı.

İşe gidiyorum diye evden çıktı: 10 gündür kayıp!

Ekipler ailesi ile birlikte derenin her noktasında inceleme yaparken, çalışmaların Efteni Gölü'ne kadar devam edeceği öğrenildi.

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