İşe gidiyorum diye evden çıktı: 10 gündür kayıp!

Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Gökhan Koçoğlu, 15 Kasım'da işe gideceğini söyleyip ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Koçoğlu için arama çalışması başlatıldı. Düzce AFAD İl Müdürlüğü, Düzce Arama Kurtarma (DAKE) ve polis ekipleri Melen Çayı içerisinde ve çevresinde arama yaptı. Hem su altında hem de dere yatağında yapılan çalışmalara 26 kişi katıldı. Ekipler ailesi ile birlikte derenin her noktasında inceleme yaparken, çalışmaların Efteni Gölü'ne kadar devam edeceği öğrenildi.