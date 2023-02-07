Haberler Yaşam İskenderun Limanındaki yangın söndürüldü mü? İskenderun Limanı’ndaki yangında son durum nedir?

Giriş Tarihi: 07.02.2023 20:24 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 20:24

İskenderun Limanındaki yangın söndürüldü mü? İskenderun Limanı’ndaki yangında son durum nedir?

Hatay'da meydana gelen depremin ardından İskenderun Limanı'nda çıkan yangınla ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri'ne ait helikopter ve Hava Kuvvetleri'nin müdahale ettiği yangın bir süredir kontrol altına alınamıyordu. MSB tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrasında ise İskenderun Limanındaki yangın söndürüldü mü, son durum nedir? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. İskenderun Limanındaki yangın söndürüldü mü? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.