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Haberler Yaşam İskenderun Limanındaki yangın söndürüldü mü? İskenderun Limanı’ndaki yangında son durum nedir?
Giriş Tarihi: 07.02.2023 20:24 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 20:24

İskenderun Limanındaki yangın söndürüldü mü? İskenderun Limanı’ndaki yangında son durum nedir?

Hatay'da meydana gelen depremin ardından İskenderun Limanı'nda çıkan yangınla ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri'ne ait helikopter ve Hava Kuvvetleri'nin müdahale ettiği yangın bir süredir kontrol altına alınamıyordu. MSB tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrasında ise İskenderun Limanındaki yangın söndürüldü mü, son durum nedir? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. İskenderun Limanındaki yangın söndürüldü mü? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

İskenderun Limanındaki yangın söndürüldü mü? İskenderun Limanı’ndaki yangında son durum nedir?

İskenderun Limanı'nda Hatay depremi sonrasında çıkan yangın olayına yoğun müdahale sürüyordu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrasında İskenderun Limanındaki yangın söndürüldü mü, son durum nedir? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

İSKENDERUN LİMANINDAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ, SON DURUM NEDİR?

İskenderun Limanı yangın olayı son durum bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

İskenderun Limanındaki yangın söndürüldü mü? İskenderun Limanı’ndaki yangında son durum nedir?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun Limanı'ndaki yangının havadan müdahaleyle söndürüldüğünü bildirdi.

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İskenderun Limanındaki yangın söndürüldü mü? İskenderun Limanı’ndaki yangında son durum nedir?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İskenderun Limanı'nda meydana gelen yangın, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçağın havadan müdahalesi ile söndürüldü." ifadelerine yer verildi.

İskenderun Limanındaki yangın söndürüldü mü? İskenderun Limanı’ndaki yangında son durum nedir?

Açıklamada, söndürme ve soğutma çalışmalarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

İskenderun Limanındaki yangın söndürüldü mü? İskenderun Limanı’ndaki yangında son durum nedir?
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