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Haberler Yaşam İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 5 ŞUBAT: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 11:40 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:40

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 5 ŞUBAT: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?

Son dönemde artan yağışlar ve Meteorolojini kar yağışı uyarısının adından baraj doluluk oranları İski verileriyle paylaşıldı. Uzun süredir barajlardaki su seviyesi alarmın verirken son yağışlar ve Meteoroloji raporlarıyla beklenen kar yağışı öncesi merak konusu oldu. Terkos, Ömerli, Elmalı gibi barajlardaki su seviyesi belirlendi. İşte, 5 Şubat İSKİ baraj doluluk oranları...

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 5 ŞUBAT: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?

Baraj doluluk oranları 5 Şubat 2025 verileriyle mega kentte 10 barajdaki oranlar tek tek paylaşıldı. Geçtiğimiz günlere su seviyesindeki azalamaların ardından yağışlı geçen kış ayı beklenilen kar yağışıyla birlikte su seviyelerindeki son durum merak ediliyor. İşte 5 Şubat güncel baraj doluluk oranları...

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 5 ŞUBAT: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 5 ŞUBAT

İstanbul barajlarında doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 52,98 oldu.

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İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 5 ŞUBAT: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?

İSTANBUL 5 ŞUBAT BARAJ DOLULUK ORANLARI

Alibey: %38

Büyükçekmece: %49

Darlık: %48

Elmalı: %84

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 5 ŞUBAT: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?

Istrancalar: %49

Kazandere: %87

Pabuçdere: %53

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 5 ŞUBAT: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?

Terkos: %57

Ömerli: %55

Sazlıdere: %42

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