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İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 5 ŞUBAT: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
11:40
İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 5 ŞUBAT: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?
Son dönemde artan yağışlar ve Meteorolojini kar yağışı uyarısının adından baraj doluluk oranları İski verileriyle paylaşıldı. Uzun süredir barajlardaki su seviyesi alarmın verirken son yağışlar ve Meteoroloji raporlarıyla beklenen kar yağışı öncesi merak konusu oldu. Terkos, Ömerli, Elmalı gibi barajlardaki su seviyesi belirlendi. İşte, 5 Şubat İSKİ baraj doluluk oranları...