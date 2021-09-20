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Haberler Yaşam İSKİ patladı: İstanbullular mağdur oldu! ‘Elektrik tehlikesi de varmış!’
Giriş Tarihi: 20.09.2021 14:42 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 15:00

İSKİ patladı: İstanbullular mağdur oldu! ‘Elektrik tehlikesi de varmış!’

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde İSKİ'ye ait su borusu patladı. Caddede biriken su, araç trafiğini de aksattı. Bahçede bulunan trafo ise toprakla kapatıldı. O anlar objektiflere böyle yansıdı.

İSKİ patladı: İstanbullular mağdur oldu! ‘Elektrik tehlikesi de varmış!’

İstanbul Sultanbeyli Baraj Yolu Caddesi'nde yer altında bulunan İSKİ'ye ait su borusunun iddiaya göre arıza yapması nedeniyle tazyikli su yola fışkırdı.

İSKİ patladı: İstanbullular mağdur oldu! ‘Elektrik tehlikesi de varmış!’

Taşkın yaşanan cadde adeta göle döndü. Suyla dolan caddede araç trafiği de aksadı.

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İSKİ patladı: İstanbullular mağdur oldu! ‘Elektrik tehlikesi de varmış!’

Kimi sürücüler su birikintisinden geçmek zorunda kalırken kimi sürücüler ise göle dönen caddeyi gördüklerinde geri dönerek farklı yollara saptı.

İSKİ patladı: İstanbullular mağdur oldu! ‘Elektrik tehlikesi de varmış!’

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İSKİ patladı: İstanbullular mağdur oldu! ‘Elektrik tehlikesi de varmış!’

İtfaiye ekiplerince bölgede su tahliyesi yapıldı. Suyun biriktiği alanda bir fabrikanın bahçesi de göle döndü.

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