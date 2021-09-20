İSKİ patladı: İstanbullular mağdur oldu! ‘Elektrik tehlikesi de varmış!’

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde İSKİ'ye ait su borusu patladı. Caddede biriken su, araç trafiğini de aksattı. Bahçede bulunan trafo ise toprakla kapatıldı. O anlar objektiflere böyle yansıdı.