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Haberler Yaşam İSKİ'nin çalışması su baskınına sebep oldu! Daire sahipleri isyan etti: “İSKİ hala gelmedi bekliyoruz…”
Giriş Tarihi: 10.12.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:24

İSKİ'nin çalışması su baskınına sebep oldu! Daire sahipleri isyan etti: “İSKİ hala gelmedi bekliyoruz…”

Beyoğlu'nda İSKİ'nin kazı çalışması nedeniyle çöken yolun ardından yağmur suyu giderleri tıkanınca 2 daire sular altında kaldı. Daire sahipleri ise defalarca çağırmalarına rağmen gelmediği iddia edilen İSKİ'ye tepki gösterdi. "Suyu buradan basıyoruz, yukarıdan tekrar alıyoruz…"

İHA
İSKİ’nin çalışması su baskınına sebep oldu! Daire sahipleri isyan etti: İSKİ hala gelmedi bekliyoruz…

Olay, İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde İSKİ'nin kazı çalışması nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

İSKİ’nin çalışması su baskınına sebep oldu! Daire sahipleri isyan etti: İSKİ hala gelmedi bekliyoruz…

Yolun çökmesinin ardından yağmur suyu giderleri tıkanınca bir binanın zemin katındaki 2 daire sular altında kaldı. İlk olarak vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

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İSKİ’nin çalışması su baskınına sebep oldu! Daire sahipleri isyan etti: İSKİ hala gelmedi bekliyoruz…

Ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Evlerdeki suyun bir kısmını itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Beyoğlu'nda yol çöktü, 2 daireyi su bastı: Vatandaş İSKİ'ye tepki gösterdi | Video

İSKİ’nin çalışması su baskınına sebep oldu! Daire sahipleri isyan etti: İSKİ hala gelmedi bekliyoruz…

"İSKİ HALA GELMEDİ BEKLİYORUZ"

İSKİ'ye tepki gösteren Yusuf Çiçek, "Yoğun yağmurdan dolayı İSKİ'nin mahallemizde yapmış olduğu kazı çalışmasında yol çöktü. Yol çökmesinden kaynaklı muhtemelen toprak gideri kapattı. Toprak gideri kapatınca da su lağımdan yukarı vurdu.

İSKİ’nin çalışması su baskınına sebep oldu! Daire sahipleri isyan etti: İSKİ hala gelmedi bekliyoruz…

Mevcut olan iki tane dairemizde gördüğünüz gibi mağduruz. Şöyle bir durum da var, evde daha sütten kesilmemiş bir oğlum vardı.

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