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İSKİ'nin çalışması su baskınına sebep oldu! Daire sahipleri isyan etti: “İSKİ hala gelmedi bekliyoruz…”
Giriş Tarihi: 10.12.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024
10:24
İSKİ'nin çalışması su baskınına sebep oldu! Daire sahipleri isyan etti: “İSKİ hala gelmedi bekliyoruz…”
Beyoğlu'nda İSKİ'nin kazı çalışması nedeniyle çöken yolun ardından yağmur suyu giderleri tıkanınca 2 daire sular altında kaldı. Daire sahipleri ise defalarca çağırmalarına rağmen gelmediği iddia edilen İSKİ'ye tepki gösterdi. "Suyu buradan basıyoruz, yukarıdan tekrar alıyoruz…"