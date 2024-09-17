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Giriş Tarihi: 17.09.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 16:50

İŞKUR 119.178 personel alımı! Temizlik görevlisi, güvenlik, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, aşçı, büro memuru..

İŞKUR 119.178 personel alımı başvuruları başladı. Çeşitli sektörlerde ve pozisyonlarda alım yapan Türkiye İş Kurumu başvuruları esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor. Yüz binin üzerinde açık iş ilanı bulunan platformda iş arayanlar için çağrı merkezi müşteri temsilcisi, güvenlik, depo işçisi, aşçı, beden işçisi, büro memuru, bulaşıkçı gibi pek çok seçenek bulunuyor. İşte en az ilkokul mezunu, KPSS şartlı ve şartsız İŞKUR 119.178 personel alımı ilanı.

İŞKUR 119.178 personel alımı! Temizlik görevlisi, güvenlik, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, aşçı, büro memuru..

İŞKUR 119.178 personel alımı ilanını resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımlarında aranan şartlar değişiklik gösteriyor. Büro memuru, elektrikçi, şoför, temizlik görevlisi, depo elemanı, satış elemanı gibi sektörlere başvurular başladı. İşte, İŞKUR işçi alımı branş ve kontenjanları açık iş ilanları listesi...

İŞKUR 119.178 personel alımı! Temizlik görevlisi, güvenlik, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, aşçı, büro memuru..

Türkiye İş Kurumu, eylül ayı personel alım ilanlarını güncelledi. İŞKUR ekranı üzerinde alınan başvurularda temizlik görevlisinden güvenliğe, depo personelinden aşçıya, büro memurundan turizm ve otelcilik personeline kadar birçok branşta ve şehirde iş ilanı açıldı.

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İŞKUR 119.178 personel alımı! Temizlik görevlisi, güvenlik, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, aşçı, büro memuru..

İŞKUR 119.178 PERSONEL ALIMI!

İŞKUR 112.230 personel alımını resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımlarında aranan şartlar değişiklik gösteriyor.

İŞKUR 119.178 personel alımı! Temizlik görevlisi, güvenlik, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, aşçı, büro memuru..

İş arayanlar kendilerine uygun ilanı bulmak ve uygun branşa yerleşmek için ister kişisel bilgilerine göre ilan araması yapabilir ister açık ilanlar içinden uygun işi seçebilir.

İŞKUR 119.178 personel alımı! Temizlik görevlisi, güvenlik, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, aşçı, büro memuru..

119 bini aşan personel alımında büro memuru, elektrikçi, şoför, servis elemanı, depo sevkiyat sorumlusu gibi pozisyonları aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

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