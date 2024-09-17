Giriş Tarihi: 17.09.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
16:50
İŞKUR 119.178 personel alımı! Temizlik görevlisi, güvenlik, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, aşçı, büro memuru..
İŞKUR 119.178 personel alımı başvuruları başladı. Çeşitli sektörlerde ve pozisyonlarda alım yapan Türkiye İş Kurumu başvuruları esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor. Yüz binin üzerinde açık iş ilanı bulunan platformda iş arayanlar için çağrı merkezi müşteri temsilcisi, güvenlik, depo işçisi, aşçı, beden işçisi, büro memuru, bulaşıkçı gibi pek çok seçenek bulunuyor. İşte en az ilkokul mezunu, KPSS şartlı ve şartsız İŞKUR 119.178 personel alımı ilanı.