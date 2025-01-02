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Haberler Yaşam İŞKUR 63.841 PERSONEL ALIMI e-şube'de! KPSS şartsız aşçı, çaycı, hemşire, şoför, terzi, reyon görevlisi... başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 02.01.2025 08:57 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 09:06

İŞKUR 63.841 PERSONEL ALIMI e-şube'de! KPSS şartsız aşçı, çaycı, hemşire, şoför, terzi, reyon görevlisi... başvuru ekranı

İŞKUR, 81 il genelinde 63.841 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru süreci, KPSS şartı aranmaksızın İŞKUR'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr üzerinden gerçekleştiriliyor. Farklı meslek gruplarından birçok pozisyon için istihdam sağlanacak. Aşçı, çay servisi personeli, hemşire, şoför, terzi, reyon görevlisi, ön muhasebe elemanı, temizlik personeli, çocuk gelişimi uzmanı, servis elemanı ve diğer birçok alanda başvurular e-şubede. İşte, İŞKUR personel alımı...

İŞKUR 63.841 PERSONEL ALIMI e-şube’de! KPSS şartsız aşçı, çaycı, hemşire, şoför, terzi, reyon görevlisi... başvuru ekranı

İŞKUR, açık iş ilanlarıyla personel alımlarını tüm hızıyla sürdürüyor. İstanbul, İzmir ve Kocaeli başta olmak üzere birçok ilde yüzlerce farklı branşta iş fırsatları sunuluyor. KPSS şartı aranmadan başvuru yapılabilecek illere göre açık işler listesi ve kontenjanları belli oldu. Verilere göre İstanbul'da 16.357, İzmir'de 3.079 ve Kocaeli'nde 3.531 personel alımı gerçekleşecek. İşte, İŞKUR güncel iş ilanları listesi ve başvuru ekranı...

İŞKUR 63.841 PERSONEL ALIMI e-şube’de! KPSS şartsız aşçı, çaycı, hemşire, şoför, terzi, reyon görevlisi... başvuru ekranı

İŞKUR DUYURDU: 63.841 PERSONEL ALIYOR!

Türkiye İş Kurumu, Ocak ayı personel alım ilanlarını paylaştı.

İŞKUR ekranı üzerinde alınan başvurularda temizlik görevlisinden güvenliğe, depo personelinden aşçıya, büro memurundan turizm ve otelcilik personeline kadar birçok branşta ve şehirde iş ilanı açıldı.

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İŞKUR 63.841 PERSONEL ALIMI e-şube’de! KPSS şartsız aşçı, çaycı, hemşire, şoför, terzi, reyon görevlisi... başvuru ekranı

İŞKUR PERSONEL ALIMI!

İŞKUR 63.841 personel alımını resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımlarında aranan şartlar değişiklik gösteriyor.

İş arayanlar kendilerine uygun ilanı bulmak ve uygun branşa yerleşmek için ister kişisel bilgilerine göre ilan araması yapabilir ister açık ilanlar içinden uygun işi seçebilir.

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR 63.841 PERSONEL ALIMI e-şube’de! KPSS şartsız aşçı, çaycı, hemşire, şoför, terzi, reyon görevlisi... başvuru ekranı

İŞKUR PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURULUR?

İş arayan vatandaşlar, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekiyor. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için;

• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin

• Çalışma yeri bilginizi girin.

• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

• İşyeri seçin.

• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.

• İşyeri unvanını girin.

• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.

Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR 63.841 PERSONEL ALIMI e-şube’de! KPSS şartsız aşçı, çaycı, hemşire, şoför, terzi, reyon görevlisi... başvuru ekranı

İŞKUR PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR?

İŞKUR profil oluşturma işlemleri için İşkur'un resmi internet sitesine giriş yapmak ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en uygun işi bulmak mümkündür.

İşkur profili oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar:

Online olarak İşkur profili oluşturmak için İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Siteye giriş yapılmasının ardından sayfanın sol tarafında bulunan internet şubesi alanına tıklanması gerekmektedir.

Bu alan üzerinden İşkur E-Devlet şubesine tıklanması gerekmektedir. Bu alan üzerinden kayıt sayfası açılmaktadır.

Bu sayfa üzerinden sayfanın sol tarafında bulunan İş Arayan bölümüne tıklamak ve oradan da Üye Ol kısmına tıklamak gerekmektedir.

İş arayan için üyelik bilgilerini girdikten sonra sayfada yer alan üyelik sözleşmesini okumak ve kabul etmek gerekmektedir.

Daha sonra kimlik bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girilmelidir.

İŞKUR PROFİL OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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