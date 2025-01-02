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İŞKUR 63.841 PERSONEL ALIMI e-şube'de! KPSS şartsız aşçı, çaycı, hemşire, şoför, terzi, reyon görevlisi... başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 02.01.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
09:06
İŞKUR 63.841 PERSONEL ALIMI e-şube'de! KPSS şartsız aşçı, çaycı, hemşire, şoför, terzi, reyon görevlisi... başvuru ekranı
İŞKUR, 81 il genelinde 63.841 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru süreci, KPSS şartı aranmaksızın İŞKUR'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr üzerinden gerçekleştiriliyor. Farklı meslek gruplarından birçok pozisyon için istihdam sağlanacak. Aşçı, çay servisi personeli, hemşire, şoför, terzi, reyon görevlisi, ön muhasebe elemanı, temizlik personeli, çocuk gelişimi uzmanı, servis elemanı ve diğer birçok alanda başvurular e-şubede. İşte, İŞKUR personel alımı...