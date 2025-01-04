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Haberler Yaşam İŞKUR 68.985 personel alımı yapacak! 81 ilde KPSS şartsız: temizlik görevlisi, güvenlik ve büro elemanı alınacak!
Giriş Tarihi: 04.01.2025 00:24 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 00:24

İŞKUR 68.985 personel alımı yapacak! 81 ilde KPSS şartsız: temizlik görevlisi, güvenlik ve büro elemanı alınacak!

İŞKUR personel alımı yapacak. 81 ilde toplamda 68.985 kişilik boş kadro ile temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve büro elemanı gibi farklı pozisyonlar için başvurular başladı. Üstelik, bu alımlar için KPSS şartı aranmıyor! İŞKUR, iş arayanlara büyük bir fırsat sunarken, çeşitli illerdeki iş gücü ihtiyacını karşılamak için geniş bir kadro oluşturmayı hedefliyor. Peki, İŞKUR başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte, detaylar...

İŞKUR 68.985 personel alımı yapacak! 81 ilde KPSS şartsız: temizlik görevlisi, güvenlik ve büro elemanı alınacak!

İŞKUR 68.985 personel alımı yapacak! 81 ilde KPSS şartsız yapılacak olan alımlar için birçok meslek grubunda açık iş ilanı yayınlanıyor. Yayınlanan ilanda kontenjan bilgisi, başvuru şartları gibi önemli bilgiler yer alıyor. Bu ilanlara başvurmak için İŞKUR iş profili oluşturma şartı aranıyor. Peki, İŞKUR başvurusu nasıl yapılır, profil nasıl oluşturulur?

İŞKUR 68.985 personel alımı yapacak! 81 ilde KPSS şartsız: temizlik görevlisi, güvenlik ve büro elemanı alınacak!

İŞKUR DUYURDU: 68.985 PERSONEL ALIYOR!

Türkiye İş Kurumu, 2025 Ocak ayı personel alım ilanlarını paylaştı.

İŞKUR ekranı üzerinde alınan başvurularda temizlik görevlisinden güvenliğe, depo personelinden aşçıya, büro memurundan turizm ve otelcilik personeline kadar birçok branşta ve şehirde iş ilanı açıldı.

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İŞKUR 68.985 personel alımı yapacak! 81 ilde KPSS şartsız: temizlik görevlisi, güvenlik ve büro elemanı alınacak!

İŞKUR PERSONEL ALIMI!

İŞKUR 68.985 personel alımını resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımlarında aranan şartlar değişiklik gösteriyor.

İş arayanlar kendilerine uygun ilanı bulmak ve uygun branşa yerleşmek için ister kişisel bilgilerine göre ilan araması yapabilir ister açık ilanlar içinden uygun işi seçebilir.

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR 68.985 personel alımı yapacak! 81 ilde KPSS şartsız: temizlik görevlisi, güvenlik ve büro elemanı alınacak!

İŞKUR PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURULUR?

İş arayan vatandaşlar, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekiyor. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için;

• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin

• Çalışma yeri bilginizi girin.

• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

• İşyeri seçin.

• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.

• İşyeri unvanını girin.

• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.

Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR 68.985 personel alımı yapacak! 81 ilde KPSS şartsız: temizlik görevlisi, güvenlik ve büro elemanı alınacak!

İŞKUR PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR?

İŞKUR profil oluşturma işlemleri için İşkur'un resmi internet sitesine giriş yapmak ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en uygun işi bulmak mümkündür.

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