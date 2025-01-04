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İŞKUR 68.985 personel alımı yapacak! 81 ilde KPSS şartsız: temizlik görevlisi, güvenlik ve büro elemanı alınacak!
Giriş Tarihi: 04.01.2025 00:24
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
00:24
İŞKUR 68.985 personel alımı yapacak! 81 ilde KPSS şartsız: temizlik görevlisi, güvenlik ve büro elemanı alınacak!
İŞKUR personel alımı yapacak. 81 ilde toplamda 68.985 kişilik boş kadro ile temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve büro elemanı gibi farklı pozisyonlar için başvurular başladı. Üstelik, bu alımlar için KPSS şartı aranmıyor! İŞKUR, iş arayanlara büyük bir fırsat sunarken, çeşitli illerdeki iş gücü ihtiyacını karşılamak için geniş bir kadro oluşturmayı hedefliyor. Peki, İŞKUR başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte, detaylar...