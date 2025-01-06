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İŞKUR 69.378 PERSONEL ALIMI BAŞLADI! KPSS şartsız temizlik personeli, sekreter, güvenlik, şoför, aşçı.. başvuruları e-şube'de!
Giriş Tarihi: 06.01.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
11:42
İŞKUR 69.378 PERSONEL ALIMI BAŞLADI! KPSS şartsız temizlik personeli, sekreter, güvenlik, şoför, aşçı.. başvuruları e-şube'de!
İş arayanlar için önemli fırsatlar sunan İŞKUR personel alımı duyurusunda bulundu. 81 ilde 69.378 kişilik baş kadro için başvurular kabul edilmeye başladı. KPSS'ye girmemiş adaylar için büyük bir avantaj sağlayan KPSS şartsız İŞKUZ iş ilanları kurumun resmi internet sitesi üzerinde yayında. Farklı meslek kolları için açılan ilanlarda temizlik görevlisi, güvenlik, servis elemanı, çay servisi personeli, şoför, reyon görevlisine kadar pek çok seçenek mevcut. Peki; İŞKUR başvurusu nasıl ve nereden yapılır?