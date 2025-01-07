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Haberler Yaşam İŞKUR 74.376 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS ŞARTI YOK 81 ilde: temizlik personeli, büro personeli, güvenlik, elektrikçi, aşçı...
Giriş Tarihi: 07.01.2025 22:14 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 22:14

İŞKUR 74.376 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS ŞARTI YOK 81 ilde: temizlik personeli, büro personeli, güvenlik, elektrikçi, aşçı...

İŞKUR, Türkiye İş Kurumu 74.376 personel alımı gerçekleştirecek. İlanlarda bulunun kadrolara başvurularını yapmak isteyen adaylar detayları sorguluyor. İşçi ve işverenleri buluşturan platform üzerinden olan personel alımı için başvuru koşullarına ve tarihlere de yer verildi.Aşçı, sekreter,büro personeli,tekstil elemanı, güvenlik görevlisi, temizlik personeli, müşteri temsilcisi gibi birçok açık kadroya başvurular başlıyor. 81 il genelinde yapılacak işe alımlarda KPSS şartı olmayacak. İşte İŞKUR 74.376 personel alımı branş ve kontenjanlar

İŞKUR 74.376 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS ŞARTI YOK 81 ilde: temizlik personeli, büro personeli, güvenlik, elektrikçi, aşçı...

İŞKUR Türkiye genelinde binlerce kadroya personel alımı gerçekleştirecek. Şoför, büro personeli, tekstil görevlisi, sekreter, temizlik personeli, güvenlik gibi branşlar için başvuruda bulunacak adaylar detayları sorguluyor. Başvurular e-şube'den yapılacak. İşte İŞKUR 74.376 personel alımı detayları...

İŞKUR 74.376 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS ŞARTI YOK 81 ilde: temizlik personeli, büro personeli, güvenlik, elektrikçi, aşçı...

SON DAKİKA: İŞKUR 81 İLDE 74.376 KADROYA ALIM YAPACAK !

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanları üzerinden yüzlerce branşta yüzlerce personel alımı olacak. Ocak ayı itibarıyla İŞKUR'da tam iş 74.376 ilanı bulunuyor.

İşte 74.376 personel alım detayları...

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İŞKUR 74.376 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS ŞARTI YOK 81 ilde: temizlik personeli, büro personeli, güvenlik, elektrikçi, aşçı...

İŞKUR İŞ İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayınlan ilanları bulabilmek bazı vatandaşlar için zor bir süreç olabiliyor. Ekim ayı İŞKUR iş ilanlarını araştıran vatandaşlar için özellikle İŞKUR'un sistemine kayıtlı üye olmak çok önemli. Üyelik oluşturulduktan sonra açıklanan detaylar şu şekilde...

Üye olduktan sonra sırasıyla bu adımları takip edin:

  • Aradığınız pozisyon, meslek, yetkinlik, beceri ve firma bilgisini belirtin.
  • Çalışmak istediğiniz bölgeyi seçin.
  • Meslek ve eğitim durumu bilgilerinizi girin.
  • Çalışmak istediğiniz işyerini belirleyin.
  • Engellilik durumu veya vardiyalı çalışma gibi özel tercihlerinizi seçin.
  • İşyeri unvanını yazın.
  • Son olarak, ekranın alt sağ köşesindeki "Ara" butonuna basın.

İŞKUR 74.376 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS ŞARTI YOK 81 ilde: temizlik personeli, büro personeli, güvenlik, elektrikçi, aşçı...

İŞKUR KAYIT BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?
İŞKUR kayıt belgesinin alınabilmesi için İŞKUR İş Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru yapacak kişiden istenenler ise,
İŞKUR'a yalnızca T.C. vatandaşları kayıt yapabilmektedir. Başvuru yapan vatandaşların 14 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Reşit olan vatandaşların askerlik ile ilişiğinin kesilmiş olması gerekmektedir. Bu şartları karşılayan vatandaşlar İŞKUR'a kayıt olabilirler. Vatandaşın herhangi bir eğitim durumu veya çalışmışlığı yoksa, İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına gitmesi gerekmektedir. İş arayan kayıt belgesini İŞKUR'dan alınmış olması gerekmektedir.

İŞKUR 74.376 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS ŞARTI YOK 81 ilde: temizlik personeli, büro personeli, güvenlik, elektrikçi, aşçı...

100 bine yakın personel alımında elektrikçi, büro memuru, servis personeli, şoför ve depo sevkiyat sorumlusu gibi gibi pozisyonları aşağıdaki link üzerinden görüntüleyebilirsiniz:

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