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İŞKUR 74.376 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS ŞARTI YOK 81 ilde: temizlik personeli, büro personeli, güvenlik, elektrikçi, aşçı...
Giriş Tarihi: 07.01.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
22:14
İŞKUR 74.376 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS ŞARTI YOK 81 ilde: temizlik personeli, büro personeli, güvenlik, elektrikçi, aşçı...
İŞKUR, Türkiye İş Kurumu 74.376 personel alımı gerçekleştirecek. İlanlarda bulunun kadrolara başvurularını yapmak isteyen adaylar detayları sorguluyor. İşçi ve işverenleri buluşturan platform üzerinden olan personel alımı için başvuru koşullarına ve tarihlere de yer verildi.Aşçı, sekreter,büro personeli,tekstil elemanı, güvenlik görevlisi, temizlik personeli, müşteri temsilcisi gibi birçok açık kadroya başvurular başlıyor. 81 il genelinde yapılacak işe alımlarda KPSS şartı olmayacak. İşte İŞKUR 74.376 personel alımı branş ve kontenjanlar