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İŞKUR 76.437 PERSONEL ALIMI YAPIYOR! KPSS ŞARTSIZ 81 ilde:Kurye,aşçı,muhasebesi,garson,büro personeli,temizlik personeli
Giriş Tarihi: 10.01.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
22:57
İŞKUR 76.437 PERSONEL ALIMI YAPIYOR! KPSS ŞARTSIZ 81 ilde:Kurye,aşçı,muhasebesi,garson,büro personeli,temizlik personeli
İŞKUR, Türkiye İş Kurumu 76.437 personel alımı detayları takip edilecek. Kadroların yer aldığı ilanlara başvuruda bulunmak isteyenler detayları araştırıyor. İşçi ve işverenlerin iş birliğiyle gerçekleştirilecek alımlar için e-şube üzerinden olan personel alımı yapılacak. Başvuru şartlarına ve tarihlere de sitede yer verildi.Kurye,aşçı, muhasebeci, güvenlik, garson,büro personeli,temizlik personeli gibi birçok açık kadroya başvuru alınıyor. 81 ilde yapılacak olan işe alımlarda KPSS şartı aranmayacak. İşte İŞKUR 76.437 personel alımı branş ve kontenjanlar