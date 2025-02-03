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İŞKUR 80.254 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI! Temizlik personeli, güvenlik, şoför, aşçı... 81 il için KPSS şartsız başvurular e-şubede!
Giriş Tarihi: 03.02.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
15:25
İŞKUR 80.254 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI! Temizlik personeli, güvenlik, şoför, aşçı... 81 il için KPSS şartsız başvurular e-şubede!
İŞKUR, iş arayanlar için geniş bir fırsat yelpazesi sunmaya devam ediyor. Türkiye genelinde, 81 ilde toplam 80.254 kişilik personel alımı için başvurular başladı. KPSS şartı aranmadan, iş arayanların başvurabileceği bu ilanlar, Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayınlandı. İş başvurusunda bulunmak isteyenler farklı sektörlerde ve çeşitli meslek gruplarında çok sayıda iş imkanı arasında kendine uygun olanı seçebilir. Peki, İŞKUR'a başvuru nasıl yapılır? İşte, İŞKUR açık iş başvuru ekranı ve güncel iş ilanları listesi tamamı.