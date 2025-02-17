Haberler
Yaşam
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
09:49
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?
Üniversite öğrencilerinin eğitim alırken aynı zamanda gelir elde etmelerine olanak tanıyan İŞKUR Gençlik Programı'na ilgi çığ gibi büyüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere müjdesini verdiği 10 Şubat tarihinde başlayan İŞKUR Gençlik Programı'na 6 günde içinde 242 bin 391 başvuru yapıldı. Programa katılan üniversite öğrencileri, ayda yalnızca 14 gün çalışarak 151 bin 620 TL kazanma fırsatına sahip olacak. Peki; İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur, şartları neler, ne kadar ödenecek? İşte, tüm detaylar...