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Giriş Tarihi: 17.02.2025 09:49 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:49

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

Üniversite öğrencilerinin eğitim alırken aynı zamanda gelir elde etmelerine olanak tanıyan İŞKUR Gençlik Programı'na ilgi çığ gibi büyüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere müjdesini verdiği 10 Şubat tarihinde başlayan İŞKUR Gençlik Programı'na 6 günde içinde 242 bin 391 başvuru yapıldı. Programa katılan üniversite öğrencileri, ayda yalnızca 14 gün çalışarak 151 bin 620 TL kazanma fırsatına sahip olacak. Peki; İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur, şartları neler, ne kadar ödenecek? İşte, tüm detaylar...

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

İŞKUR Gençlik Programı başvuru işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Öğrencilerin iş deneyimi kazanmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen programa ilgi her geçen gün artıyor. 10 Şubat'ta başlayan programa 6 günde 242 bin 391 öğrenci başvuruda bulundu. Bu yıl üniversitelerde belirlenen kontenjanlar dahilinde kurayla belirlenecek yaklaşık 200 bin öğrenci programdan faydalanacak. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte, İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı ve tüm detaylar.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR!

İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, öğrencilerin iş deneyimi kazanmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'na 6 günde 242 bin 391 öğrencinin başvurduğunu açıkladı.

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Programa, 18 yaşını dolduran, devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim gören öğrencilerin başvurabildiğini belirten Güneş, ailesiyle yaşayan öğrenciler için hane gelirinin net asgari ücretin 3 katını aşmaması gerektiğini, yurtta kalan öğrencilerin ise bu şarttan muaf tutulduğunu söyledi.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

KURA İLE BELİRLENECEK!

Güneş, programa kabul edilecek öğrencilerin, üniversite tarafından noter huzurunda yapılacak kurayla belirleneceğini duyurdu.

Programa başvuru tarihlerinin üniversitelerin akademik takvimlerine göre belirlendiğini dile getiren Güneş, bu nedenle her üniversitenin başvuru tarihinin farklı olduğunu, başvuruların ise 5 gün sürdüğünü kaydetti.

Güneş, öğrencilerin programa ilgisinin kendilerini çok sevindirdiğini ifade ederek, "54 ildeki 86 üniversitede 69 bin 93 kontenjan için 242 bin 391 başvuru alındı. Devam eden başvurular da var, önümüzdeki günlerde açılacak programlar da bulunmaktadır." diye konuştu.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

Programa dahil edilen öğrencilerin temizlik işleri, tehlikeli ve çok tehlikeli işler dışında üniversitelerin belirlediği alanlarda görev alabileceklerini vurgulayan Güneş, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimiz, gelişimlerine katkısı olacağını düşündüğümüz, araştırma-geliştirme faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları, akademik ve bilimsel projelerin desteklenmesi, kampüs bilgi sistemleri ve teknolojik altyapının desteklenmesi, kütüphane faaliyetlerinin desteklenmesi, geri dönüşüm, sportif ve kültürel etkinlikler, biyolojik çeşitliliğin korunması, sağlık ve rehberlik merkezi faaliyetlerinin desteklenmesi gibi 30'a yakın alanda görev alabilirler. Bildiğiniz üzere, ikiz dönüşüm (yeşil ve dijital dönüşüm) çağındayız ve belirlenen alanların birçoğu da bu sürece katkı sağlayacak alanlar. Amacımız, gençlerimizin ikiz dönüşüm çağı becerileriyle donatılmasına katkı sağlamak."

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