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Haberler Yaşam İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇ SORGULAMA 2025: Gençlik Programı başvuru sonuçları belli oldu mu, nereden ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 15:55 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 15:55

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇ SORGULAMA 2025: Gençlik Programı başvuru sonuçları belli oldu mu, nereden ve nasıl sorgulanır?

İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklanan üniversiteler belli oldu. Program için 200 binden fazla başvuru yapılırken, sonuçlar kura çekimiyle belirlendi. Ön lisans, lisans ve doktora öğrencilerinin yararlanabileceği programın sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, gerekli belgelerle birlikte üniversitelere başvuruda bulunacak. Peki, başvuru sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇ SORGULAMA 2025: Gençlik Programı başvuru sonuçları belli oldu mu, nereden ve nasıl sorgulanır?

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları, noter kurası ve liste yöntemi olmak üzere iki farklı yöntemle yapılmaktadır. Katılımcılar belirlendikten sonra, gerekli belgelerle üniversitelere başvuru yapabilecekler. Program kapsamında, katılımcılar haftada en fazla 22,5 saat ve üç farklı dönemden yararlanabilecek. Şimdi tüm gözler başvuru sonuçlarının açıklanmasına çevrilmiş durumda. Peki, başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulanır? İşte, ayrıntılar...

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇ SORGULAMA 2025: Gençlik Programı başvuru sonuçları belli oldu mu, nereden ve nasıl sorgulanır?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI 2025 BAŞVURU SONUÇLARI

İŞKUR Gençlik Programı, 45 ilde ve 74 üniversitede uygulanmaya devam edecek. Program kapsamında başvuruları kabul edilen adaylar, belirlenen şartları sağlayarak kura yöntemiyle seçilecekler. Kura sonuçları adaylara, basılı bir bildirim veya e-posta yoluyla iletilmeyecek. Birçok üniversite, kura sonuçlarını resmi web sitelerinden liste olarak yayımlamaya başladı.

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇ SORGULAMA 2025: Gençlik Programı başvuru sonuçları belli oldu mu, nereden ve nasıl sorgulanır?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARINI AÇIKLAYAN ÜNİVERSİTELER

Boğaziçi Üniversitesi – https://www.boun.edu.tr
Yıldız Teknik Üniversitesi – https://www.yildiz.edu.tr
Marmara Üniversitesi – https://www.marmara.edu.tr
İstanbul Üniversitesi – https://www.istanbul.edu.tr
Amasya Üniversitesi – https://www.amasya.edu.tr
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – https://www.ybu.edu.tr
Gazi Üniversitesi – https://www.gazi.edu.tr
Kastamonu Üniversitesi – https://www.kastamonu.edu.tr
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – https://www.cumhuriyet.edu.tr
Sağlık Bilimleri Üniversitesi – https://www.saglik.edu.tr
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi – https://www.mu.edu.tr
Anadolu Üniversitesi – https://www.anadolu.edu.tr
Uşak Üniversitesi – https://www.usak.edu.tr
Bursa Uludağ Üniversitesi – https://www.uludag.edu.tr
Sakarya Üniversitesi – https://www.sakarya.edu.tr
Akdeniz Üniversitesi – https://www.akdeniz.edu.tr
Aksaray Üniversitesi – https://www.aksaray.edu.tr
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi – https://www.hacibayram.edu.tr
Düzce Üniversitesi – https://www.duzce.edu.tr

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇ SORGULAMA 2025: Gençlik Programı başvuru sonuçları belli oldu mu, nereden ve nasıl sorgulanır?

KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

İŞKUR Gençlik Programı'ndan yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerinin teslim etmesi gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır. Belirtilen belgeler, başvuru yapılan üniversiteye göre farklılık gösterebilir. Öğrencilerin, ilgili üniversitenin belirlediği süre ve belgelerle ilgili detaylı bilgiyi üniversitelerinden alması gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER:

Öğrenci Belgesi
Adli Sicil Kaydı
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi
Hane Halkının Toplam Gelirini Gösteren Belge
İşsizlik Ödeneği Sorgulama Belgesi
IBAN Numarasını İçeren Belge

Not: Yabancı öğrenciler, İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalanamamaktadır. Programda yer alan belgeler ve şartlar üniversitelere göre değişiklik gösterebilir, bu nedenle her öğrenci üniversitesinden gereken belgeler hakkında bilgi almalıdır.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇ SORGULAMA 2025: Gençlik Programı başvuru sonuçları belli oldu mu, nereden ve nasıl sorgulanır?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Şubat Salı günü itibarıyla üniversite öğrencilerine yönelik olarak başlatılan İŞKUR Gençlik Programı'nın hayata geçtiğini duyurdu. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Üniversite öğrencileri için geliştirdiğimiz İŞKUR Gençlik Programı'nı bugün itibarıyla uygulamaya alıyoruz. Bu program sayesinde gençlerimiz, eğitim hayatlarını sürdürürken aynı zamanda çeşitli alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar" şeklinde konuştu.

İŞKUR Gençlik Programı ile öğrenciler, araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları, akademik ve bilimsel projeler, bilgi ve teknoloji sistemleri gibi pek çok alanda pratik bilgi ve deneyim kazanacaklar. Başkan Erdoğan, programın üniversitelerin kendi öğrencilerine özel olarak haftada en fazla 3 gün kısmi süreli bir katılım modeliyle uygulanacağını belirtti.

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