İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇ SORGULAMA 2025: Gençlik Programı başvuru sonuçları belli oldu mu, nereden ve nasıl sorgulanır?

KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

İŞKUR Gençlik Programı'ndan yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerinin teslim etmesi gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır. Belirtilen belgeler, başvuru yapılan üniversiteye göre farklılık gösterebilir. Öğrencilerin, ilgili üniversitenin belirlediği süre ve belgelerle ilgili detaylı bilgiyi üniversitelerinden alması gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER:

Öğrenci Belgesi

Adli Sicil Kaydı

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi

Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi

Hane Halkının Toplam Gelirini Gösteren Belge

İşsizlik Ödeneği Sorgulama Belgesi

IBAN Numarasını İçeren Belge



Not: Yabancı öğrenciler, İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalanamamaktadır. Programda yer alan belgeler ve şartlar üniversitelere göre değişiklik gösterebilir, bu nedenle her öğrenci üniversitesinden gereken belgeler hakkında bilgi almalıdır.