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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇ SORGULAMA 2025: Gençlik Programı başvuru sonuçları belli oldu mu, nereden ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
15:55
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇ SORGULAMA 2025: Gençlik Programı başvuru sonuçları belli oldu mu, nereden ve nasıl sorgulanır?
İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklanan üniversiteler belli oldu. Program için 200 binden fazla başvuru yapılırken, sonuçlar kura çekimiyle belirlendi. Ön lisans, lisans ve doktora öğrencilerinin yararlanabileceği programın sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, gerekli belgelerle birlikte üniversitelere başvuruda bulunacak. Peki, başvuru sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?