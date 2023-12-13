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Haberler Yaşam İŞKUR verileri açıkladı! Türkiye'de en çok aranan meslekler belli oldu
Giriş Tarihi: 13.12.2023 15:25 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 15:28

İŞKUR verileri açıkladı! Türkiye'de en çok aranan meslekler belli oldu

İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda işverenlerin en çok aradığı meslekler de belli oldu. İşte Ocak-Kasım döneminde en çok talep edilen meslekler...

AA
İŞKUR verileri açıkladı! Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu

İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda, kasım ayında 53 bin 204'ü erkek, 34 bin 237'si kadın, ülke genelinde 87 bin 441 kişi işe yerleştirildi.

İŞKUR verileri açıkladı! Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu

Ocak-kasım döneminde en çok açık iş talebi yapılan ilk 10 meslek de belli oldu.

İŞTE EN ÇOK ARANAN MESLEKLER

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İŞKUR verileri açıkladı! Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu

Özel güvenlik görevlisi

İŞKUR verileri açıkladı! Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu

Satış danışmanı

İŞKUR verileri açıkladı! Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu

Turizm ve otelcilik elemanı

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