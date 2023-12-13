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İŞKUR verileri açıkladı! Türkiye'de en çok aranan meslekler belli oldu
Giriş Tarihi: 13.12.2023 15:25
Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
15:28
İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda işverenlerin en çok aradığı meslekler de belli oldu. İşte Ocak-Kasım döneminde en çok talep edilen meslekler...