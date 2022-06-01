Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Isparta'da Gezilecek Yerler - Isparta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar
Giriş Tarihi: 01.06.2022 16:38 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 16:38

Isparta'da Gezilecek Yerler - Isparta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Türkiye'de gül denince akla gelen ilk yer Isparta olmaktadır. Dünya'nın en kaliteli güllerinin yetiştiği Isparta topraklarında her sene milyonlarca gül yetiştirilmektedir. Yöreye özgü el dokuması Isparta halısı da dünya çapında isim yapmıştır. Isparta ayrıca Göller Bölgesi'nde yer aldığı için turistik açıdan kıymetli bir konuma sahiptir. Isparta'da gezilecek yerler neresi diye merak ediyorsanız tam size göre gezi listesi hazırladık. İşte Isparta gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Isparta’da Gezilecek Yerler - Isparta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Akdeniz ikliminde mis gibi çiçek kokuları almak istiyorsanız, uçsuz bucaksız göl manzarasında kaybolmak ve kış geldiğinde kayak keyfi yapmak istiyorsanız Isparta tam size göre diyebiliriz. Türkiye'de yaşam memnuniyetinin en yüksek olduğu ilk 10 il arasına giren Isparta'da tarihi turistler yerler, müzeler ve doğal yaşam alanları bulunmaktadır. Geçmişten bu yana önemli mirasları günümüze kadar taşımakta olup, gelecek nesle aktarmaktadır. Isparta ayrıca doğal güzellikleriyle de her sene binlerce turisti ağırlamaktadır. Isparta'da gezilecek yerlerin en başında Eğirdir Gölü gelmektedir. Türkiye'nin en meşhur göllerinden olan bu Eğirdir Gölü Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yer almaktadır. Isparta gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanları merak ettiğinizi biliyoruz. O zaman sizleri fazla bekletmeden Isparta gezi listemizi paylaşalım…

Isparta’da Gezilecek Yerler - Isparta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Isparta'da Gezilecek Yerler

  1. Kuyucak Köyü
  2. Yazılı Kanyon Milli Parkı
  3. Üzüm Pazarı
  4. Firdevs Bey Cami
  5. Firdevs Bey Bedesten Kapalı Çarşısı
  6. Isparta Etnografya Halı ve Kilim Müzesi
  7. Aya Baniya (Aya Payana) Kilisesi
  8. Kovada Gölü
  9. Eğirdir Gölü
  10. Yeşil Ada
  11. Dündarbey Medresesi ve Hızır Bey Cami
  12. Altınkum Plajı
  13. Süleyman Demirel Külliyesi
  14. Pisidia Antiokheia Antik Kenti
  15. Davraz Kayak Merkezi
  16. Adada Antik Kenti
  17. Gölcük Tabiat Parkı
  18. Kızıldağ Milli Parkı
  19. Gelendost
  20. Melikler Yaylası Kamp Alanı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Isparta’da Gezilecek Yerler - Isparta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  • ADADA ANTİK KENTİ
  • PİSİDİA ANTİOKHEİA ANTİK KENTİ
  • AKSU ZİNDAN MAĞARASI
  • YAZILI KANYON TABİAT PARKI
  • MİMAR SİNAN CAMİİ
  • PINARGÖZÜ MAĞARASI
  • ERTOKUŞ MEDRESESİ
  • HIZIR BEY CAMİ
  • EĞİRDİR KALESİ
  • ULUBORLU KALESİ
  • DÜNDARBEY MEDRESESİ
  • KARABEY HAMAMI
  • VELİ BABA KÜLLİYESİ
  • YUNUS EMRE TÜRBESİ
Isparta’da Gezilecek Yerler - Isparta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar
  • GELENDOST ERTOKUŞ HANI
  • KAVAKLI CAMİİ / ABDİ PAŞA PEYGAMBER CAMİİ
  • FİRDEVS BEY BEDESTENİ
  • SIĞIRLIK I KALESİ
  • AYA PAYANA KİLİSESİ / BANİYA KİLİSESİ
  • TARİHİ ISPARTA EVLERİ
  • ULU CAMİİ ÇEŞMESİ
  • AYA STEFANOS (YEŞİLADA) KİLİSESİ
  • PROF. DR. TURAN YAZGAN ETNOĞRAFYA MÜZESİ
  • KÜP MEZARLAR
  • KAPIKAYA HARABESİ
Isparta’da Gezilecek Yerler - Isparta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Isparta Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. KOVADA GÖLÜ MİLLİ PARKI
  2. EĞİRDİR GÖLÜ
  3. MELİKLER YAYLASI
  4. CAN ADA
  5. KİRAZLIDERE VE GÖKÇAY MESİRELİĞİ
  6. GÖLCÜK GÖLÜ TABİAT PARKI
  7. YALVAÇ TAŞEVİ PLAJI
  8. YAKA KANYONU
  9. DEDEGÖL DAĞI
  10. KIZILDAĞ MİLLİ PARKI
SON DAKİKA