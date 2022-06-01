Isparta’da Gezilecek Yerler - Isparta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Türkiye'de gül denince akla gelen ilk yer Isparta olmaktadır. Dünya'nın en kaliteli güllerinin yetiştiği Isparta topraklarında her sene milyonlarca gül yetiştirilmektedir. Yöreye özgü el dokuması Isparta halısı da dünya çapında isim yapmıştır. Isparta ayrıca Göller Bölgesi'nde yer aldığı için turistik açıdan kıymetli bir konuma sahiptir. Isparta'da gezilecek yerler neresi diye merak ediyorsanız tam size göre gezi listesi hazırladık. İşte Isparta gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…