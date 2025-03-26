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İsrail bile buna cesaret edemezdi! Özgür Özel'in milli markaları boykot adı altında hedef göstermesi kime hizmet ediyor
Giriş Tarihi: 26.03.2025 06:39
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
06:41
İsrail bile buna cesaret edemezdi! Özgür Özel'in milli markaları boykot adı altında hedef göstermesi kime hizmet ediyor
SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü yazısında rüşvet skandallarını unutup yerli markalara boykot çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Altınok, köşesinde skandal boykot çağrısı ile ilgili; "İsrail markalarına yapılan boykota katılmayan Özgür Özel, milli markaları boykot ederek kime hizmet ediyor olabilir. Siyonistler, Türkiye'nin ambargosuna karşılık vermek istese Özel kadar cesaretli olamazdı. Yolsuzluk operasyonlarına tek kelime etmeyen Özel, 28 Şubat'ta darbecilerin yaptığı gibi tek tek fişlediği milli markalara boykot çağrısı yaptı." ifadelerini kullandı.