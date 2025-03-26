İsrail bile buna cesaret edemezdi! Özgür Özel’in milli markaları boykot adı altında hedef göstermesi kime hizmet ediyor

Ne var ki gerçekler, Özgür Özel'in "yıkın geçin yıkın geçin" diyerek sırtlarını tapışladığı sokaktaki maskeli provokatörlerin de onların peşine takılan gençlerin de derdi değil.

Dün de bir grup, Şişli'deki kent lokantasının kapısına "Halkın ekmeğine AKP tarafından el konulmuştur" şeklinde bir yazı asmaya çalışıyordu.

Ne yapsınlar, hem geleceği için sokağa çıktığını söyleyip hem de yolsuzluktan tutuklanan birine kefil olmak için daha fazla yalandan başka çıkış yok.



