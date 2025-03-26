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Haberler Yaşam İsrail bile buna cesaret edemezdi! Özgür Özel'in milli markaları boykot adı altında hedef göstermesi kime hizmet ediyor
Giriş Tarihi: 26.03.2025 06:39 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 06:41

İsrail bile buna cesaret edemezdi! Özgür Özel'in milli markaları boykot adı altında hedef göstermesi kime hizmet ediyor

SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü yazısında rüşvet skandallarını unutup yerli markalara boykot çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Altınok, köşesinde skandal boykot çağrısı ile ilgili; "İsrail markalarına yapılan boykota katılmayan Özgür Özel, milli markaları boykot ederek kime hizmet ediyor olabilir. Siyonistler, Türkiye'nin ambargosuna karşılık vermek istese Özel kadar cesaretli olamazdı. Yolsuzluk operasyonlarına tek kelime etmeyen Özel, 28 Şubat'ta darbecilerin yaptığı gibi tek tek fişlediği milli markalara boykot çağrısı yaptı." ifadelerini kullandı.

MELİH ALTINOK
İsrail bile buna cesaret edemezdi! Özgür Özel’in milli markaları boykot adı altında hedef göstermesi kime hizmet ediyor

İBB Başkanı'nın yolsuzluk soruşturmasından tutuklanmasının ardından iddiaları gargaraya getirmeye çalışan Saraçhane medyası her gün suçüstü yakalanıyor.
Günlerce "İmamoğlu tek bir gizli tanığın ifadesine dayanılarak suçlanıyor" dediler.
Sonra ortaya çıktı ki, savcılığın dosyasında adıyla sanıyla 25 kişinin ifadesi, şikâyeti, tanıklığı var. Çoğunluğu da CHP'li.
Ne fayda, hâlâ aynı yalanı tekrarlıyorlar.

İsrail bile buna cesaret edemezdi! Özgür Özel’in milli markaları boykot adı altında hedef göstermesi kime hizmet ediyor

Dün de "Şişli Belediyesi'ne atanan kayyum, kent lokantasını kapattı" şeklindeki aynı elden çıkmış haberi dolaşıma soktular.
Karanlık odasından Sözcü'süne, Ekşi Sözlük'ten Youtuber'ına ne kadar aparat varsa devreye girip haberi yaydılar.
Yalanlama gecikmedi.

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İsrail bile buna cesaret edemezdi! Özgür Özel’in milli markaları boykot adı altında hedef göstermesi kime hizmet ediyor

Olay tam tersiydi. Kent lokantasını kapattığı söylenen kayyum, şubenin atanmadan önce kapandığını, kendisinin açma talimatı verdiğini, dahası yeni kent lokantaları açacağını ifade ediyordu. Belediyenin X hesabından şu açıklama yapıldı:
"Şişli'deki 3 Kent Lokantası Kapatıldı şeklindeki haberler tamamen asılsızdır.

İsrail bile buna cesaret edemezdi! Özgür Özel’in milli markaları boykot adı altında hedef göstermesi kime hizmet ediyor

İkisi sabit, biri ise gezici olarak hizmet veren ancak 19.03.2025 tarihinden bu yana malzeme tedarik edilmediği için kapalı tutulan 3 kent lokantasının en kısa sürede yeniden açılma talimatı, Belediye Başkanvekili Sayın Cevdet Ertürkmen tarafından, göreve başladığı tarih olan 24.03.2025 günü ilgili birim müdürlerine verilmiştir. Kent lokantalarımızın sayısının orta vadede, ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda artırılması, belediyemizin gündeminde yer almaktadır. Vatandaşlarımızın, bu ve benzeri operasyonel habercilik ürünü yalanlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz."

İsrail bile buna cesaret edemezdi! Özgür Özel’in milli markaları boykot adı altında hedef göstermesi kime hizmet ediyor

Ne var ki gerçekler, Özgür Özel'in "yıkın geçin yıkın geçin" diyerek sırtlarını tapışladığı sokaktaki maskeli provokatörlerin de onların peşine takılan gençlerin de derdi değil.
Dün de bir grup, Şişli'deki kent lokantasının kapısına "Halkın ekmeğine AKP tarafından el konulmuştur" şeklinde bir yazı asmaya çalışıyordu.
Ne yapsınlar, hem geleceği için sokağa çıktığını söyleyip hem de yolsuzluktan tutuklanan birine kefil olmak için daha fazla yalandan başka çıkış yok.