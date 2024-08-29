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Giriş Tarihi: 29.08.2024 18:52 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 19:05

30 AĞUSTOS ETKİNLİK TAKVİMİ İSTANBUL,ANKARA,İZMİR 2024 || İstanbul 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz etkinlikler nerede, saat kaçta başlayacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl 101. yıl dönümü kutlanıyor. Cuma gününe denk gelen milli bayram kutlamaları kapsamında düzenlenecek ücretsiz konserler ve etkinlikler gündeme yerleşti. Vatandaşlar resmi tatilde etkinlik programına araştırmaya başladı. Büyükşehirlerde düzenlenecek konserlerle bayram coşkusu doyasıya yaşanacak. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri nerede, kimin konseri var, saat kaçta başlayacak? İşte, İstanbul,Ankara ve İzmir etkinlik ve konser listesi

30 AĞUSTOS ETKİNLİK TAKVİMİ İSTANBUL,ANKARA,İZMİR 2024 || İstanbul 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz etkinlikler nerede, saat kaçta başlayacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor. 101. Yıl dönümünde milli bayram coşkusunu evlerinde geçirmek istemeyen İstanbullular etkinlik listesini araştırmaya başladı. İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlik listesi

30 AĞUSTOS ETKİNLİK TAKVİMİ İSTANBUL,ANKARA,İZMİR 2024 || İstanbul 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz etkinlikler nerede, saat kaçta başlayacak?

30 AĞUSTOS İSTANBUL KONSERLER LİSTESİ

30 Ağustos'ta İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleşecek konserler ise aşağıdaki gibidir;

  • Üsküdar Harem Etkinlik Alanı: Sertab Erener, Evdeki Saat
  • Avcılar Halide Edip Adıvar Parkı: Sefo
  • Beşiktaş Barbaros Meydanı Mabel Matiz
  • Beyoğlu Hasköy Parkı: Oğuzhan Koç
  • Bayrampaşa Şehir Parkı: Ece Seçkin
  • Kalamış Atatürk Parkı: Madrigal
  • Beykoz Çayırı: Manuş Baba
  • Maçka Demokrasi Parkı: Fatma Turgut
  • Tuzla Sahil Tören Alanı: Volkan Konak
  • Çatalca: Emircan İğrek

Etkinliklerin başlangıç saati 21.00 olarak belirtilmiş olup, detaylı bilgiler için belediyelerin sosyal medya hesaplarından öğrenebilirsiniz.

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30 AĞUSTOS ETKİNLİK TAKVİMİ İSTANBUL,ANKARA,İZMİR 2024 || İstanbul 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz etkinlikler nerede, saat kaçta başlayacak?

ÜCRETSİZ 30 AĞUSTOS İSTANBUL KONSERLERİ 2024

30 Ağustos İstanbul konserleri kapsamında Cuma günü Eminönü Meydanı'nda konserler gerçekleşecek.

İşte 30 Ağustos etkinlikleri 2024 sahne alacak sanatçılar;

Cem Adrian
Sena Şener
Aylin Aslım
Birsen Tezer
Gökhan Kılıç
Özlem Çelik
An Epic Symphony
Night Flight Symphony Orchestra & Choir

30 AĞUSTOS ETKİNLİK TAKVİMİ İSTANBUL,ANKARA,İZMİR 2024 || İstanbul 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz etkinlikler nerede, saat kaçta başlayacak?

ANKARA 30 AĞUSTOS KONSERLERİ 2024

30 Ağustos Zafer Bayramı'na Özel Tan Taşçı Konseri!

Bu anlamlı gün Atatürk Orman Çiftliği'nde Tan Taşçı'nin muhteşem şarkıları eşliğinde kutlanacak.
Yer:Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı

-Etkinlik alanına ulaşım için ring seferleri Zafer Çarşısı'ndan başlayacak, saat 16.00'dan gece 24.00'e kadar sürecek.

30 AĞUSTOS ETKİNLİK TAKVİMİ İSTANBUL,ANKARA,İZMİR 2024 || İstanbul 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz etkinlikler nerede, saat kaçta başlayacak?

30 Ağustos'ta Haluk Levent, Etimesgut'ta Göksu AVM önü Eryaman'da sahne alacak. Haluk Levent konseriyle saat 20.00'de başlayacak olan akşam, Zafer Bayramı Partisi (DJ Show) ve dilek balonu uçurma etkinliği ile devam edecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Çankaya Belediyesi, Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nde, Tolga Kaya ve Uğur Aslan;

Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı'nda, Tahir Ayoğlu Ensemble eşliğinde Melihat Gülses konserleri düzenleyecek.

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