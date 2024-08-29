30 AĞUSTOS ETKİNLİK TAKVİMİ İSTANBUL,ANKARA,İZMİR 2024 || İstanbul 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz etkinlikler nerede, saat kaçta başlayacak?

30 Ağustos'ta Haluk Levent, Etimesgut'ta Göksu AVM önü Eryaman'da sahne alacak. Haluk Levent konseriyle saat 20.00'de başlayacak olan akşam, Zafer Bayramı Partisi (DJ Show) ve dilek balonu uçurma etkinliği ile devam edecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Çankaya Belediyesi, Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nde, Tolga Kaya ve Uğur Aslan;

Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı'nda, Tahir Ayoğlu Ensemble eşliğinde Melihat Gülses konserleri düzenleyecek.