Giriş Tarihi: 29.08.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
19:05
30 AĞUSTOS ETKİNLİK TAKVİMİ İSTANBUL,ANKARA,İZMİR 2024 || İstanbul 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz etkinlikler nerede, saat kaçta başlayacak?
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl 101. yıl dönümü kutlanıyor. Cuma gününe denk gelen milli bayram kutlamaları kapsamında düzenlenecek ücretsiz konserler ve etkinlikler gündeme yerleşti. Vatandaşlar resmi tatilde etkinlik programına araştırmaya başladı. Büyükşehirlerde düzenlenecek konserlerle bayram coşkusu doyasıya yaşanacak. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri nerede, kimin konseri var, saat kaçta başlayacak? İşte, İstanbul,Ankara ve İzmir etkinlik ve konser listesi