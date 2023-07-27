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Haberler Yaşam İstanbul 43 dereceyi aştı! Meteoroloji açıkladı: O ilçeler rekor kırdı!
Giriş Tarihi: 27.07.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 11:04

İstanbul 43 dereceyi aştı! Meteoroloji açıkladı: O ilçeler rekor kırdı!

Meteoroloji uyarmıştı. İstanbul'da termometreler 43 dereceyi aştı. Serinlemek isteyen vatandaşlar sahillere aktı. Şile'de sıcaklık saat 14.50'de 43.4 derece olarak ölçülürken; Çekmeköy, Eyüpsultan ve Pendik de 40 dereceyi aştı.

İstanbul 43 dereceyi aştı! Meteoroloji açıkladı: O ilçeler rekor kırdı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden sıcak hava uyarısı yapmıştı. Resmi internet sitesindeki verilere göre saat 14.50'de İstanbul'da sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü ilçe 43.4 dereceyle Şile oldu. Sıcaklık Çekmeköy'de 41.7 derece, Eyüpsultan'da 40.4 derece oldu.

İstanbul 43 dereceyi aştı! Meteoroloji açıkladı: O ilçeler rekor kırdı!

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da bugüne kadar ölçülmüş ve rekor kabul edilen en yüksek sıcaklık değeri 40.6 derece ile 13 Temmuz 2000 tarihinde kaydedilmişti. Yeni rekor kırılıp kırılmadığıyla ilgili ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

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İstanbul 43 dereceyi aştı! Meteoroloji açıkladı: O ilçeler rekor kırdı!

Kentte sıcaklık artınca vatandaşlar serinlemek için sahilleri tercih etti. Ersoy Adıgüzel, "Gerçekten hava çok sıcak. Mevsim sıcaklarının çok çok üstünde. Bugün de evde sıcaktan yanmaktansa deniz kenarına gelerek, hem bir deniz havası alalım istedik hem de burada soğuk bir şeyler içeceğiz.

İstanbul 43 dereceyi aştı! Meteoroloji açıkladı: O ilçeler rekor kırdı!

Eşimle geldim. Özellikle ağaç olmayan bölgelerde beton sıcaklığıyla birlikte sıcaklık gerçekten hissedilenden çok daha fazla oluyor.

İstanbul 43 dereceyi aştı! Meteoroloji açıkladı: O ilçeler rekor kırdı!

Bu sıcaklarda özellikle sokak hayvanlarının da ihtiyaçlarını bizlerin insanlar olarak gözetmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes kapısının önünde bir kap su koysun ve onlar için yiyecek koysun diyorum" dedi.

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