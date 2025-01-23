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İstanbul, Ankara dahil 25 ilde 290 milyonluk vurgun! Vatandaşları akılalmaz yöntemle avladılar
Giriş Tarihi: 23.01.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
23:19
İstanbul, Ankara dahil 25 ilde 290 milyonluk vurgun! Vatandaşları akılalmaz yöntemle avladılar
Erzurum merkezli 25 ilde yapılan operasyonla, yasal araç kiralama sitelerine benzer sahte site açarak insanları dolandıran şebekeye darbe vuruldu. 96 şüpheli yakalandı, 83'ü tutuklandı. Öte yandan çetenin haksız şekilde elde ettiği rakam dudak uçuklattı. İşte dikkat çeken detaylar...