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Haberler Yaşam İstanbul, Ankara dahil 25 ilde 290 milyonluk vurgun! Vatandaşları akılalmaz yöntemle avladılar
Giriş Tarihi: 23.01.2025 23:19 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 23:19

İstanbul, Ankara dahil 25 ilde 290 milyonluk vurgun! Vatandaşları akılalmaz yöntemle avladılar

Erzurum merkezli 25 ilde yapılan operasyonla, yasal araç kiralama sitelerine benzer sahte site açarak insanları dolandıran şebekeye darbe vuruldu. 96 şüpheli yakalandı, 83'ü tutuklandı. Öte yandan çetenin haksız şekilde elde ettiği rakam dudak uçuklattı. İşte dikkat çeken detaylar...

İstanbul, Ankara dahil 25 ilde 290 milyonluk vurgun! Vatandaşları akılalmaz yöntemle avladılar

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince müşterek olarak yapılan çalışmada; yasal araç kiralama sitelerine benzer olarak oluşturulan sahte siteler üzerinden kendileriyle iletişime geçen vatandaşları araç kiralama bedeli, kasko sigorta bedeli ve kapora adı altında dolandırarak haksız menfaat elde ettiği tespit edilen şahıslara yönelik olarak operasyon yapıldı.

İstanbul, Ankara dahil 25 ilde 290 milyonluk vurgun! Vatandaşları akılalmaz yöntemle avladılar

Polis tarafından 3 ay süre ile teknik ve fiziki takip yapılarak suç delilleri toplandı. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan inceleme neticesinde, suçtan elde edilen 290 milyon 506 bin 967 TL hesap hareketliliği olduğu tespit etti.

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İstanbul, Ankara dahil 25 ilde 290 milyonluk vurgun! Vatandaşları akılalmaz yöntemle avladılar

Bu hareketlilikten, 59 eylemde toplamda 5 milyon 84 bin 727 TL haksız kazanç elde edildiği görüldü. Şahıslara yönelik 13/01/2025 tarihinde Erzurum merkezli 25 ilde (İstanbul, İzmir, Aydın, Ankara, Gaziantep, Mersin, Adana, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Van, Manisa, Şanlıurfa, Batman, Antalya, Malatya, Tokat, Bartın, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ, Uşak, Kars, Iğdır, Sinop Ve Hatay) eş zamanlı operasyon yapıldı ve 96 şüpheli yakalandı.

İstanbul, Ankara dahil 25 ilde 290 milyonluk vurgun! Vatandaşları akılalmaz yöntemle avladılar

Yakalanan şahıslardan 13'ünün farklı suçlardan aranma kaydının bulunduğu, örgüt lideri M.M.A.'nın ise çeşitli suçlardan 32 aranma kaydının bulunduğu, şahsın deşifre olmamak için çeşitli yöntemler kullandığı tespit edildi.

İstanbul, Ankara dahil 25 ilde 290 milyonluk vurgun! Vatandaşları akılalmaz yöntemle avladılar

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 5 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca fişeği, 30 adet sentetik uyuşturucu, başkalarına ait banka kredi kartları ve çok sayıda sim kart ele geçirildi.

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