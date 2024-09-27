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Giriş Tarihi: 27.09.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:09

İstanbul Boğazı'nda 'zafer' geçisi! Preveze'nin yıl dönümünde gövde gösterisi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Preveze Deniz Zafer'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kapsamında, 16 gemi ile İstanbul Boğazı'nda geçit töreni icra edildi.

AA
İstanbul Boğazı’nda ’zafer’ geçisi! Preveze’nin yıl dönümünde gövde gösterisi

Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, 16 gemi ile İstanbul Boğaz Geçişi icra edildi

İstanbul Boğazı’nda ’zafer’ geçisi! Preveze’nin yıl dönümünde gövde gösterisi

Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ıncı yıldönümü nedeniyle Sancaktepe askeri havalimanından kalkan helikopter basın mensuplarını Karadeniz açıklarında demirlenen TCG Anadolu gemisine taşıdı.

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İstanbul Boğazı’nda ’zafer’ geçisi! Preveze’nin yıl dönümünde gövde gösterisi

TCG Anadolu gemisine iniş anları ise havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı’nda ’zafer’ geçisi! Preveze’nin yıl dönümünde gövde gösterisi

Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ıncı yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü Kutlamaları çerçevesinde Türkiye'nin ilk Amfibi hücum gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu gemisine Preveze deniz zaferleri kutlamaları için basın mensupları sabah saatlerinde Sancaktepe askeri havalimanından kalkan helikopter ile Karadeniz açıklarında demirlenen TCG Anadolu gemisine iniş yaptı.

İstanbul Boğazı’nda ’zafer’ geçisi! Preveze’nin yıl dönümünde gövde gösterisi

Basın mensuplarının gemiye iniş anları ise helikopterden havadan görüntülendi.

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