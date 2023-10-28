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Haberler Yaşam Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İstanbul Büyük Filistin Mitingi nerede, nasıl gidilir, ulaşım nasıl?
Giriş Tarihi: 28.10.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 07:47

Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İstanbul Büyük Filistin Mitingi nerede, nasıl gidilir, ulaşım nasıl?

Büyük Filistin Mitingi ne zaman, nerede sorularının cevapları araştırılıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İsrail'in Filistin saldırılarına dikkat çekmek için "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyecekken, mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı protesto etmek amacıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de mitingler düzenlenecekken, devlet işletmeli toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Peki, Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Büyük Filistin Mitingi nerede, nasıl gidilir?

Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İstanbul Büyük Filistin Mitingi nerede, nasıl gidilir, ulaşım nasıl?

Büyük Filistin Mitingine nasıl gidilir, ulaşım nasıl soruları gündemdeki yerini son dakika almış durumda. İsrail'in Gazze'deki zulmüne dur demek için Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı, miting düzenlemeye karar verdi. Mitinge dünyaca ünlü sanatçılar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak. İstanbul Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar

Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İstanbul Büyük Filistin Mitingi nerede, nasıl gidilir, ulaşım nasıl?

BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 28 Ekim 2023 Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda "Büyük Filistin Mitingi" düzenlenecek.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, mitingin, "İsrail vahşetine dikkat çekmek, özgür Filistin davasına destek olmak" amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

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Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İstanbul Büyük Filistin Mitingi nerede, nasıl gidilir, ulaşım nasıl?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖNCÜLÜK EDECEK!

AK Parti, İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek Büyük Filistin mitingine hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği Cumhur İttifakı liderlerinin tam kadro katılacağı mitinge yabancı devlet başkanları da davet edildi.

Mitinge yabancı devlet başkanlarının yanı sıra ruhani liderlerin de davet edildiği öğrenildi. Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman, Mısır Başkan Abdulfettah el Sisi'nin çağırıldığı miting için Libya, Lübnan, Ürdün'e de devlet başkanları düzeyinde davet gitti.

Ayrıca Büyük Filistin Mitingi'ne MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da kadro katılacak.

Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İstanbul Büyük Filistin Mitingi nerede, nasıl gidilir, ulaşım nasıl?

MİLYONLAR İSTANBUL'DA TEK YÜREK

Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin Diasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek mitinge İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılması bekleniyor.

Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İstanbul Büyük Filistin Mitingi nerede, nasıl gidilir, ulaşım nasıl?

SİZİN KONUŞMANIZ UYGUN OLACAKTIR

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısının ana gündemini İsrail ve Gazze olayları oluşturmuştu.

Başkan Erdoğan Gazze ile ilgili, "Bu tutumumuz devam edecek. Zulme karşı olacağız" dedi.

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesiyle ilgili de bir detay anlattı.

Erdoğan, toplantıda Bahçeli'nin Cumartesi günü yapılacak Filistin mitinginde kendisinin konuşma yapmayacağını ifade ederek, "Ben konuşmayacağım, sadece sizin konuşmanız uygun olacaktır" dediğini söyledi.

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