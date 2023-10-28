Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İstanbul Büyük Filistin Mitingi nerede, nasıl gidilir, ulaşım nasıl?

Büyük Filistin Mitingi ne zaman, nerede sorularının cevapları araştırılıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İsrail'in Filistin saldırılarına dikkat çekmek için "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyecekken, mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı protesto etmek amacıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de mitingler düzenlenecekken, devlet işletmeli toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Peki, Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Büyük Filistin Mitingi nerede, nasıl gidilir?