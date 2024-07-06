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İstanbul dahil birçok ilde fark edildi! Gökyüzünde ilginç anlar: Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Giriş Tarihi: 06.07.2024 00:27
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
00:27
İstanbul dahil birçok ilde fark edildi! Gökyüzünde ilginç anlar: Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
İstanbul ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden görülen göktaşı büyük heyecana neden oldu. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Öte yandan Türkiye Uzay Ajansı da sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili açıklama yaptı.