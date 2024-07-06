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Haberler Yaşam İstanbul dahil birçok ilde fark edildi! Gökyüzünde ilginç anlar: Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Giriş Tarihi: 06.07.2024 00:27 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 00:27

İstanbul dahil birçok ilde fark edildi! Gökyüzünde ilginç anlar: Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

İstanbul ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden görülen göktaşı büyük heyecana neden oldu. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Öte yandan Türkiye Uzay Ajansı da sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

İstanbul dahil birçok ilde fark edildi! Gökyüzünde ilginç anlar: Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

İstanbul ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden görülen göktaşı, büyük heyecana neden oldu.

İstanbul dahil birçok ilde fark edildi! Gökyüzünde ilginç anlar: Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

O anlar kaydetmek isteyen vatandaşlar, cep telefonlarına sarıldı. Ortaya eşsiz görüntüler çıktı.

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İstanbul dahil birçok ilde fark edildi! Gökyüzünde ilginç anlar: Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. X platformunda paylaşılan görüntülerde, akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi aşağıya doğru inerek kayboldu.

İstanbul dahil birçok ilde fark edildi! Gökyüzünde ilginç anlar: Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

BİRÇOK İLDE GÖRÜLDÜ

Parlak cismin İstanbul'un yanı sıra, Yalova, Bursa, Kırıkkale ve Ankara'da da görüldüğü öğrenildi.

İstanbul dahil birçok ilde fark edildi! Gökyüzünde ilginç anlar: Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

TÜRKİYE UZAY AJANSI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan, konuyla ilgili Türkiye Uzay Ajansı'ndan da bir açıklama geldi.

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