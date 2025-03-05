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İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 MART 2025 | BEDAŞ duyurdu! İstanbul elektrik kesintisi saat kaça kadar sürecek?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
11:48
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 MART 2025 | BEDAŞ duyurdu! İstanbul elektrik kesintisi saat kaça kadar sürecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. İstanbul'da 5 Mart 2025 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar belli oldu. Elektrik kesintisinden etkilenen vatandaşlar "Elektrikler ne zaman gelecek, sat kaçta?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak, saat kaça kadar sürecek? İşte, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama!