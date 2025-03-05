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Haberler Yaşam İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 MART 2025 | BEDAŞ duyurdu! İstanbul elektrik kesintisi saat kaça kadar sürecek?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 11:48 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 11:48

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 MART 2025 | BEDAŞ duyurdu! İstanbul elektrik kesintisi saat kaça kadar sürecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. İstanbul'da 5 Mart 2025 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar belli oldu. Elektrik kesintisinden etkilenen vatandaşlar "Elektrikler ne zaman gelecek, sat kaçta?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak, saat kaça kadar sürecek? İşte, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama!

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 MART 2025 | BEDAŞ duyurdu! İstanbul elektrik kesintisi saat kaça kadar sürecek?

5 Mart 2025 Çarşamba günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler BEDAŞ resmi sitesinden açıklandı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenmek için sorgulamalara başladı. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte, 5 Mart 2025 Çarşamba günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 MART 2025 | BEDAŞ duyurdu! İstanbul elektrik kesintisi saat kaça kadar sürecek?

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

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İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 MART 2025 | BEDAŞ duyurdu! İstanbul elektrik kesintisi saat kaça kadar sürecek?

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 MART 2025 | BEDAŞ duyurdu! İstanbul elektrik kesintisi saat kaça kadar sürecek?

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 MART 2025 | BEDAŞ duyurdu! İstanbul elektrik kesintisi saat kaça kadar sürecek?

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ