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Giriş Tarihi: 09.11.2023 12:57 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 12:57

İstanbul Esenyurt’ta vahşet: Yeni doğan bebeğini poşetle camdan attı!

İstanbul Esenyurt'ta yeni doğum yapan bir kadın bebeğini market poşetine koyarak camdan attı. Polis tarafından gözaltına alınan cani annenin sözleri şaşkınlık yarattı: Size ne!

İHA
İstanbul Esenyurt’ta vahşet: Yeni doğan bebeğini poşetle camdan attı!

Kan donduran olay bugün sabah 07.00 sıralarında İstanbul Esenyurt'ta yaşandı.

İstanbul Esenyurt’ta vahşet: Yeni doğan bebeğini poşetle camdan attı!

İddiaya göre, evinde doğum yapan bir kadın komşularından market poşeti isteyerek bebeğini içine koyup bulunduğu evin camından sokağa attı.

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İstanbul Esenyurt’ta vahşet: Yeni doğan bebeğini poşetle camdan attı!

Çocuğunu okula götüren bir adam sokaktan geçerken poşetten şüphelenip ağzını açtı. Adam poşeti açtığında yeni doğan bebekle karşılaştığında şoke oldu. Polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İstanbul Esenyurt’ta vahşet: Yeni doğan bebeğini poşetle camdan attı!

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çevrede inceleme başlattırken, sağlık ekipleri de bebeği hastaneye götürdü. Polisler her yerde anneyi ararken komşuları yeni doğum yapan kadın olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İstanbul Esenyurt’ta vahşet: Yeni doğan bebeğini poşetle camdan attı!

Polis ekipleri kadının evine gitti. Kadın kapıyı açmayarak "Sizene benim çocuğum değil mi" diyerek polis ekiplerine tepki gösterdiği öğrenildi. İkna çalışmalarının ardından kadın evinden alınarak karakola götürüldü.

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