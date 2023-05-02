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Haberler Yaşam İstanbul et halinde iğrenç görüntü: Halk sağlığı açısından tamamen sağlıksız!
Giriş Tarihi: 02.05.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 13:01

İstanbul et halinde iğrenç görüntü: Halk sağlığı açısından tamamen sağlıksız!

Bayrampaşa'da 2 bini aşkın işletmenin yer aldığı Mega Center kuru gıda halinde toptan et satışı yapılan işletmelerin bulunduğu bölümünde, et ve sakatat ürünlerinin özensizce muhafaza edildiği, işletmelerin hijyen koşullarına uymadığı görüldü. İstanbul'daki birçok işletme ve kasabın et ürünü temin ettiği toptancılarda, çalışanların büyük bir kısmının ise bone, eldiven, önlük ya da çizme kullanmaması dikkat çekti. Mega Center İşletme Yönetimi Müdürü Kenan Yüzbaşı, "Yönetim olarak et satışı yapanlardan biz de şikayetçi ve rahatsızız. Sebebi de şu; burası yapılırken kuru gıda alım satım ve depolama yeri olarak yapılmış. Hem halk sağlığı açısından, hem temizlik açısından burada et satışı yapılması tamamen sağlıksız" diye konuştu.

İstanbul et halinde iğrenç görüntü: Halk sağlığı açısından tamamen sağlıksız!

İstanbul Bayrampaşa'da 2 bini aşkın işletmenin yer aldığı kuru gıda toptancı merkezi Mega Center'ın, et ve sakatat ürünleri satışı yapılan dükkanların bulunduğu katında; etlerin özensizce muhafaza edildiği, işletmelerde ve koridorların birçok noktasında hijyen önlemlerinin alınmadığı, kirli su, kan ve çöplerin etrafta düzensiz şekilde bulunduğu görüldü.

İstanbul et halinde iğrenç görüntü: Halk sağlığı açısından tamamen sağlıksız!

İstanbul'un birçok noktasına toptan et satışı yapılan işletmelerin çalışanlarının da bone, eldiven ve önlük takmaması dikkat çekti. Et taşınan bir kamyonun iç zeminine bir işletme çalışanlarının günlük ayakkabıyla bastığı, kesilmiş yüzlerce toynağın çamur benzeri bir maddeye bulanmış halde kamyon dorsesinde muhafaza edildiği görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Aynı katta dükkanları bulunan farklı sektörden işletmeciler de koku ve kirlilik konusundaki rahatsızlıklarını dile getirdi.

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İstanbul et halinde iğrenç görüntü: Halk sağlığı açısından tamamen sağlıksız!

Mega Center yönetimi ise sıklıkla denetim yapıldığı, ilgili firmalara cezai işlemler uygulandığını belirterek, kuru gıda halinde yer alan yapıların et satışı yapmaya müsait olmadığı ve katlarda gider olmamasından kaynaklı koku ve hijyen problemleri yaşandığı bilgisini verdi.

İstanbul et halinde iğrenç görüntü: Halk sağlığı açısından tamamen sağlıksız!

Mega Center İşletme Yönetimi Müdürü Kenan Yüzbaşı, "Yönetim olarak et satışı yapanlardan biz de şikayetçi ve rahatsızız. Sebebi de şu; burası yapılırken kuru gıda alım satım ve depolama yeri olarak yapılmış. Burası etçilere göre yapılmış bir yer değil. Yönetimin gayretiyle yapılabildiği kadar temizlik, denetim ile işleri götürmeye çalışıyoruz. Devletin bu açıdan bir çare bulması lazım, etçilerin bir an önce buradan çıkıp kendilerine göre bir yer yapması gerekiyor. Hem halk sağlığı açısından, hem temizlik açısından burada et satışı yapılması tamamen sağlıksız" diye konuştu.

İstanbul et halinde iğrenç görüntü: Halk sağlığı açısından tamamen sağlıksız!

Kuru gıda hali olarak hizmet veren yapının et satışına göre dizayn edilmediğini vurgulayan Yüzbaşı, "Biz uğraşıyoruz, kişisel olarak her yere şikayetlerimizi, baskımızı yapıyoruz. Bu et satışı yapanların sayısı eksileceğine artıyor, demek ki gidecek bir yerleri yok. Burada su gideri yok, burada uygun bir yapı yok. Bu şekilde tabi sağlıksız bir ortam meydana geliyor. Biz ne kadar temizlesek, kokuyu ve pisliği bir yere kadar önleyebiliyoruz. Biz buraya kirli su dökenlere 10 bin TL ceza uyguluyoruz fakat bu da yetmiyor. Kendilerine en uygun yeri burayı görüyorlar. Buzhaneleri şartnamelere uygun değil, su döktüklerinde kirli su alt dükkanlara akıyor. Hem altlarındaki işletmelere hem çevreye zarar veriyorlar. Koku probleminden şikayet eden diğer işletmeciler haklılar. Biz ciddi bir yönetim olmasak bırakın bu hali, tüm Bayrampaşa kokudan geçilmez. Adı üstünde burası kuru gıda hali, et alım satım yeri olarak uygun değil" şeklinde konuştu.

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