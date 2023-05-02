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İstanbul et halinde iğrenç görüntü: Halk sağlığı açısından tamamen sağlıksız!
Giriş Tarihi: 02.05.2023 12:43
Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
13:01
İstanbul et halinde iğrenç görüntü: Halk sağlığı açısından tamamen sağlıksız!
Bayrampaşa'da 2 bini aşkın işletmenin yer aldığı Mega Center kuru gıda halinde toptan et satışı yapılan işletmelerin bulunduğu bölümünde, et ve sakatat ürünlerinin özensizce muhafaza edildiği, işletmelerin hijyen koşullarına uymadığı görüldü. İstanbul'daki birçok işletme ve kasabın et ürünü temin ettiği toptancılarda, çalışanların büyük bir kısmının ise bone, eldiven, önlük ya da çizme kullanmaması dikkat çekti. Mega Center İşletme Yönetimi Müdürü Kenan Yüzbaşı, "Yönetim olarak et satışı yapanlardan biz de şikayetçi ve rahatsızız. Sebebi de şu; burası yapılırken kuru gıda alım satım ve depolama yeri olarak yapılmış. Hem halk sağlığı açısından, hem temizlik açısından burada et satışı yapılması tamamen sağlıksız" diye konuştu.