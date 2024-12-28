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Haberler Yaşam İSTANBUL HAVA DURUMMU SON DAKİKA || AKOM'dan kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 15:06

İSTANBUL HAVA DURUMMU SON DAKİKA || AKOM'dan kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Türkiye genelinde yoğun yağış ve kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu tahminlerini paylaşarak 8 il için sarı kodlu alarm verdi. İstanbul için de kar yağışı uyarısı yapıldı. AKOM'dan gelen açıklamada, kar yağışının beklenen saatleri paylaşıldı. Megakentte yaşayan vatandaşlar ise "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunun cevabını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. İşte, MGM son dakika İstanbul hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMMU SON DAKİKA || AKOM’dan kar yağışı uyarısı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İstanbul için kar yağışı alarmı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 il için sarı kodlu uyarı yaptı. İstanbul'un yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı bekleniyor. Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların ardından İstanbul'da karın ne zaman yağacağı sorusu gündeme geldi. Peki; İstanbul'a kar ne zaman yağacak*

İSTANBUL HAVA DURUMMU SON DAKİKA || AKOM’dan kar yağışı uyarısı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

AKOM'DAN İSTANBUL'A KAR UYARISI! İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceği uyarısında bulundu.

AKOM'un açıklamasında, "İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle kuzey yönlerden saatte 40 ila 70 km hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen poyraz rüzgarının, öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi bekleniyor. Yağışların ise gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

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İSTANBUL HAVA DURUMMU SON DAKİKA || AKOM’dan kar yağışı uyarısı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'A BUGÜN KAR YAĞACAK!
Yapılan son açıklamada ise; İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceği uyarısında bulunuldu. Söz konusu açıklamada; "İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle kuzey yönlerden saatte 40 ila 70 km hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen Poyraz rüzgarının, öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi bekleniyor. Yağışların ise gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi. Buna göre; Bugün 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebilir. Büyükçekmece ve batısında kalan bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıkların 10 derecenin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı öngörülüyor

İSTANBUL HAVA DURUMMU SON DAKİKA || AKOM’dan kar yağışı uyarısı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Öte yandan; İstanbul'da gece saatlerinde şiddetini artıran rüzgar, kentte yer yer etkisini sürdürüyor. Galata Köprüsünde gece saatlerinde kardeşiyle yürüyüş yapan Berkcan Yeryaran, "Hava biraz rüzgarlı ama biz Almanya'dan geldik hiç sorun değil. Ülkemiz çok güzel, hele ki şu manzara ile İstanbul çok güzel çok şükür. Gece yürüyüşü yapıyoruz, hava bizi engellemiyor" dedi.Sude Naz Yeryaran ise, "Ağabeyim herşeyi söyledi, diyecek birşey kalmadı. Hava biraz rüzgarlı ama gezmeye engel olmuyor" dedi.
Galata Köprüsünde balık tutan bir olta balıkçısı, "Alan alıyor ama şimdi bizim kısmetimizde birşey yok. Saat 23.00 gibi geldik. Rüzgar da var, delilik bu başka birşey değil. Birader tuttu 2 tane balık benim kısmetime de daha çıkmadı Bağcılar'dan geldik" dedi. Olta balıkçıları şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

İSTANBUL HAVA DURUMMU SON DAKİKA || AKOM’dan kar yağışı uyarısı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

3 İLÇEDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR!

İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı AKOM verilerine göre, bugün 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebilir.

Büyükçekmece ve batısında kalan bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıkların 10 derecenin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı öngörülüyor.

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