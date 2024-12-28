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İSTANBUL HAVA DURUMMU SON DAKİKA || AKOM'dan kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
15:06
İSTANBUL HAVA DURUMMU SON DAKİKA || AKOM'dan kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Türkiye genelinde yoğun yağış ve kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu tahminlerini paylaşarak 8 il için sarı kodlu alarm verdi. İstanbul için de kar yağışı uyarısı yapıldı. AKOM'dan gelen açıklamada, kar yağışının beklenen saatleri paylaşıldı. Megakentte yaşayan vatandaşlar ise "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunun cevabını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. İşte, MGM son dakika İstanbul hava durumu...