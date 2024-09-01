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Giriş Tarihi: 01.09.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 11:04

İSTANBUL HAVA DURUMU: Meteoroloji ve AFAD son dakika sağanak yağış uyarısı yaptı! Sel, su baskını...

İSTANBUL HAVA DURUMU: Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'a sarı kodlu uyarıda bulundu. "İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak?" sorusunu araştıran vatandaşlara bir uyarı da AFAD'dan geldi. AFAD, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı. İşte son dakika hava durumu haberi detayları

İSTANBUL HAVA DURUMU: Meteoroloji ve AFAD son dakika sağanak yağış uyarısı yaptı! Sel, su baskını...

İstanbul hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan önemli açıklama geldi. Meteoroloji, son dakika İstanbul hava durumu için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. İşte il il hava durumu raporu!

METEOROLOJİ'NİN İL İL HAVA DURUMU UYARISI İSE ŞU ŞEKİLDE:

İSTANBUL HAVA DURUMU: Meteoroloji ve AFAD son dakika sağanak yağış uyarısı yaptı! Sel, su baskını...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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İSTANBUL HAVA DURUMU: Meteoroloji ve AFAD son dakika sağanak yağış uyarısı yaptı! Sel, su baskını...

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU: Meteoroloji ve AFAD son dakika sağanak yağış uyarısı yaptı! Sel, su baskını...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL HAVA DURUMU: Meteoroloji ve AFAD son dakika sağanak yağış uyarısı yaptı! Sel, su baskını...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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